De woningnood in steden is hoog. Vooral onder jongeren tot 29 jaar. Tesla van Brakel (27) weet er alles van. Na jaren zoeken heeft ze eindelijk een betaalbaar huurappartement in Nijmegen gevonden.

Wel 9 jaar stond Tesla op de wachtlijst, maar nu is het eindelijk gelukt om een geschikte woning te vinden in Nijmegen: een tweekamerappartement van 50 vierkante meter met een redelijke huur en huursubsidie.

'Iedere week gereageerd'

Tesla's appartement is onderdeel van een appartementencomplex in de nieuwe wijk Woenderskamp. Woningbouwvereniging Talis heeft van de 124 appartementen er 48 gereserveerd voor jongeren tot 27 jaar.

Ze aasde al een tijd op een appartement in het nieuwbouwproject. "Vanaf het moment dat ik het bord zag met daarop dat er gebouwd ging worden, heb ik dat steeds in de gaten gehouden. Zodra het kon, heb ik iedere week gereageerd op een appartement en uiteindelijk kreeg ik het verlossende telefoontje dat ik een appartement kreeg toegewezen."

Particulier te duur

Het appartement van Tesla valt onder de sociale woningbouw. De particuliere huurmarkt is voor haar veel te duur.

"Ik zocht al tijden naar een eigen appartement, maar de prijzen zijn zo hoog. Voor een studio van 15 vierkante meter vragen ze 700 tot 800 euro per maand. Dat kan ik echt niet betalen."

5 jaar te lang op een studentenkamer

"Als je reageert op een woning, reageren er ook zo'n duizend andere woningzoekers. De kans dat je in aanmerking komt is echt heel klein. Het is niet leuk meer om te zoeken, sterker nog: het is behoorlijk frustrerend."

Op haar 18de schreef ze zich in bij de Talis. Nu ze 27 is, is het dus eindelijk gelukt. Voor die tijd woonde ze op een studentenkamer. "Klein en niet ideaal. Ik woonde daar eigenlijk 4 tot 5 jaar te lang, want ik ben al 5 jaar student-af."

Van koophuis naar huurappartement

Dat de zoektocht naar een nieuw huis niet voor alle nieuwe bewoners van het appartementencomplex in Woenderskamp zo moeizaam is verlopen, blijkt uit het verhaal van Theo en Ans.

Na 35 jaar verruilen zij hun ruime koopwoning met drie slaapkamers, een zolder en tuin voor een kleinere huurwoning. In tegenstelling tot Tesla kregen zij vrij snel een appartement toegewezen. "Dat komt doordat we al jaren staan ingeschreven. We hebben al 35 woonjaren, dan kom je snel aan de beurt", zegt Ans.

Beleggers voor de deur

Met de verkoop van hun huis merkten ze hoe overspannen de woningmarkt is. Ans: "Toen het 'te koop'-bord in de tuin stond kwamen er mensen aan de deur met de vraag of ze het huis konden kopen en boden boven de vraagprijs. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan." Beleggers staan te dringen op de markt, en doen dat op meer plekken in de stad.

Maar: de makelaar regelde de verkoop aan een jonger gezin uit Velp, geheel naar wens van Theo en Ans. Half juli is de overdracht.