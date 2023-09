Het aantal woningbranden is in het eerste half jaar van 2023 toegenomen. Is de brand zo erg dat je huis onbewoonbaar is geworden, dan zul je zelf op zoek moeten naar een alternatieve woning. Ook als je een woning huurt.

Naomi Dietrich uit Losser heeft het helaas aan den lijve ondervonden. Eerder deze maand had ze brand in haar huis waarna zij en haar gezin op zoek moeten naar vervangende woonruimte.

Alles kwijtgeraakt

Op LinkedIn plaatste Naomi een oproep: 'Wij zijn op zoek naar een tijdelijke woonruimte die mij en mijn gezin met drie nog jonge kinderen kan opvangen', met daaronder een foto waarbij de vlammen metershoog door de deuren en ramen van het huurhuis komen. "De brand is ontstaan in de meterkast en heeft volgens de brandweer een klein gaslek veroorzaakt", vertelt Dietrich.

De brand kon tot de onderverdieping beperkt blijven. "Ik heb snel alle deuren dichtgedaan, zodat er niet veel zuurstof bij kon. Dat heeft ook de buurt beschermd." Maar ondanks dat de vlammen niet overal konden komen, zijn ze door rook- en roetschade alles kwijtgeraakt, vertelt Naomi. "Overal waar je kijkt zit roet. Ook als je denkt dat het meevalt hoef je je vinger er maar overheen te halen om te zien hoe erg het is."

Schoonmaken en schade herstellen

Dat maakt de situatie ongezond om naar terug te keren. Er moet eerst schoongemaakt worden en alle schade moet worden hersteld, en dat kan nog maanden duren. "Als ik optimistisch ben dan kunnen we 4 maanden niet naar huis. Maar wetende hoe de markt is, kan dat nog veel langer duren."

Het gezin moet daarom op zoek naar een tijdelijk onderkomen, maar dat is door de huidige markt erg moeilijk. Hun verhuurder heeft niets anders beschikbaar, er is geen hotel in het dorp waar haar kinderen naar school gaan en Naomi heeft zelf geen rijbewijs. "En alle campings in de buurt zitten tot na dit weekend vol door een groot festival in de buurt."

Zelf op zoek naar andere woonruimte

Het verhaal van Naomi en haar gezin is geen uitzondering. In het eerste halfjaar van 2023 zijn er meer dan 7.700 woningbranden gemeld volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Om hoeveel huurwoningen het gaat, wordt niet gespecificeerd.

Naomi kreeg honderden reacties onder haar bericht op LinkedIn. Mensen stelden onder andere vragen over of de verhuurder niet verplicht was om vervangende woonruimte aan te bieden. Maar dat is niet zo. "In de wet staat geen verplichting opgenomen voor de verhuurder om vervangende woonruimte te regelen voor de huurder", vertelt huurrecht-advocaat Marijn Nijhuis.

Niet altijd aanbod

"Maar in praktijk regelen verhuurder soms wel vervangende woonruimte uit coulance", vertelt advocaat Nijhuis. "Daarbij speelt ook de vraag of een verhuurder woonruimte beschikbaar heeft."

"Woningcorporaties zullen misschien eerder een woning beschikbaar hebben dan een 'kleinere' verhuurder, zoals bijvoorbeeld verhuurders die maar één of twee woningen verhuren."

Wie draait op voor de schade?

Wie er opdraait voor brandschade aan een huurwoning, verschilt per brand. "Als de brand is ontstaan door toedoen van de huurder, dan is de schade toe te rekenen aan de huurder", vertelt Nijhuis van Damsté Advocaten.

"Bij brandschade moet de verhuurder bewijzen dat de schade is ontstaan door toedoen van de huurder en dat de huurder dus aansprakelijk is voor de schade. Dit bewijs kan de verhuurder leveren door bijvoorbeeld een rapport van de brandweer waaruit de oorzaak van de brand blijkt. Een huurder kan ook aansprakelijk zijn, als hij onvoorzichtig of roekeloos is geweest."

Emotioneel

Stel je kunt niet meer in je huis wonen door brand, dan vervalt doorgaans de verplichting tot het betalen van huur, vertelt Nijhuis. "Bij lichte schade zal dit een ander geval zijn. Dan kan de huurder in sommige gevallen aanspraak maken op huurprijsvermindering. De huurder is dan minder huur verschuldigd."

Op Naomi's Linkedin-bericht kwamen veel reacties op binnen, maar niet alle hulp is bruikbaar gebleken. Ondanks dat reageert Naomi erg geëmotioneerd op de berichten die zij binnenkrijgt. "Het is erg hartverwarmend om te zien hoeveel hulp je uit onverwachte hoek kunt krijgen. Ik ben erg onder de indruk en ben zoveel mensen dankbaar. Het is mooi om te zien hoe zo'n ramp ook het mooiste uit de medemens kan halen."

Tijdelijke woning gevonden

En met succes. Het gezin kon vorige week kijken naar een tijdelijke huurwoning waar ze de komende maanden kunnen verblijven. Een lichtpuntje in deze tijd waarin hun leven helemaal op z'n kop is komen te staan.

Hoe Naomi dat volhoudt? "Het is een kwestie van je gevoel uitzetten, je hoofd aan en doorgaan. De klap komt later wel."