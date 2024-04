Schimmel in je huurhuis en de verhuurder doet er niks aan. Het is een veelvoorkomend verhaal bij woningen ouder dan 30 jaar. Bewoners krijgen vaak te horen dat ze beter moeten ventileren of de kachel moeten stoken, maar wat als dat nog steeds niet werkt?

Bibi krijgt dat ook vaak te horen. Ze huurt een appartement in de vrije sector, maar krijgt geen voet aan de grond bij haar verhuurder. "Het is een complex met ongeveer honderd appartementen en alle bewoners in de woningen hebben last van vocht en schimmel", zegt ze.

Enkel glas

"Alle ramen zijn hier sowieso zwart van de schimmel, dus je kunt wel nagaan hoe ongezond dat is. En dat zit natuurlijk in de muren en bij de raamkozijnen. Onze kinderen slapen daarnaast, dat is gewoon 'normaal' voor ons."

De woningen in het complex van Bibi hebben allemaal enkel glas. Honderdduizenden huurders in Nederland hebben dat ook, zij is dus niet de enige. Toch kon Bibi haar verhuurder uiteindelijk zover krijgen om dubbel glas te installeren, maar daar staat wel wat tegenover.

Raam vaker openzetten

"Ik heb zelf een commissie opgericht om die dubbele ramen op te eisen en dat werkte, alleen krijgen we wel een forse huurverhoging aan onze broek." Bibi neemt het voor lief, want wonen met enkele ramen gaat niet, zegt ze.

"Het kan niet met kinderen. Het is gewoon bizar hoe vochtig het binnen is." Haar huurbaas geeft een veelvoorkomend argument dat ze haar raam vaker open moet zetten.

Schimmelwoningen

Gemeenteraadslid Jolanda Gaal, van de partij Onafhankelijk Delft, helpt mensen tegen schimmelwoningen. "Het was hier in Delft op een gegeven moment zo erg dat we onderzoek hebben ingesteld naar schimmelwoningen. Maar de wethouder kon niet aan die motie voldoen, omdat de corporaties niet wilden meewerken."

Studenten die een kamer huren hebben volgens haar in veel gevallen nauwelijks wat in te brengen bij hun verhuurder. "Naar de rechter stappen zit er vaak niet in. Als je met twee of drie mensen woont, zet dat geen zoden aan de dijk. Je zit in een chantabele positie waar het argument; 'voor jou tien anderen' veel gebruikt wordt", geeft ze aan.

'Goed ventileren en stoken'

De vereniging van wooncorporaties Aedes laat in een schriftelijke reactie weten dat ze huurders willen verzoeken contact opnemen met hun huurcorporatie. Op deze manier kan de oorzaak in kaart worden gebracht en oplossing worden aangeboden.

Daarnaast zeggen ook zij dat door goed te ventileren en voldoende te stoken schimmel vaak voorkomen kan worden. Om het structureel aan te pakken, renoveren en verduurzamen corporaties zo snel mogelijk hun woningvoorraad, alleen kunnen de corporaties volgens Aedes daar 'geen ijzer met handen breken' en kost het tijd om alle woningen aan te pakken.

Hulpeloos

"Ik weet wat mijn rechten zijn", zegt Bibi stellig, "maar wat als ze het je simpelweg niet geven. Dan sta je dus nergens." Toen haar gordijnroede voor de vierde keer van het plafond viel vanwege de vochtigheid, zocht ze contact met haar huurder, die haar het bekende antwoord gaf. "Je moet een raam openzetten."

"Er wordt vaak gezegd dat wij blij moeten zijn dat we een particuliere woning hebben, maar dat neemt nog niet weg dat hier hele grote problemen spelen en we kunnen nergens naartoe met onze problemen. Je kunt ze wel aankaarten bij de verhuurder, maar die doet daar helemaal niks aan."

Notities maken

Iedere huurder heeft recht op een goed onderhouden woning, maar volgens Bibi is dat makkelijker gezegd dan gekregen. "Daar zit het probleem. Een huurder heeft daar inderdaad recht op, maar waar kan ik dat recht gaan halen? En hoe moet ik dat recht vervolgens gaan krijgen?"

Gaal drukt alle huurders op het hart om alles schriftelijk te blijven melden en een dossier op te bouwen. "Stel dat er dan een rechtszaak komt, dan heb je in ieder geval genoteerd dat je hebt geklaagd. Er is geen bewijs dat je hebt gebeld. Maar als je het schriftelijk kan aantonen, is dat wel bewijs."