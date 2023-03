Het RIVM en het Radboudumc bereiden zich in Nederland voor op een mogelijke uitbraak van de schimmel Candida auris. Wordt dit de volgende pandemie en moeten we ons grote zorgen maken? Nee, is het korte antwoord. Maar we leggen het hieronder verder uit.

De schimmel Candida auris is extreem resistent voor schimmeldodende middelen. Hij verspreidt zich snel en als je een zwakke weerstand hebt kan het ook dodelijk zijn. Met name in de Verenigde Staten rukt de schimmel op en ook in landen om ons heen wordt 'ie gesignaleerd. Het is dus niet zo gek dat in Nederland de alarmbellen afgaan.

Mensen die al in het ziekenhuis liggen

Maar het is niet de volgende pandemie waarmee we te maken krijgen, zegt hoofd medische microbiologie Paul Verweij van het Radboudumc. "Gist-infecties zijn ernstig als die in het bloed worden aangetroffen, maar we moeten vooral in ogenschouw nemen dat bepaalde patiënten overgevoelig zijn voor deze infecties. Mensen die gewoon gezond zijn lopen niet het risico om dit soort ernstige infecties op te lopen."

Het gaat vooral om mensen die al onderliggende ziektes hebben en in het ziekenhuis liggen. Voor hen kan de schimmel heel gevaarlijk zijn, legt Hans Carolus, microbioloog aan de Katholieke Universiteit Leuven, uit. "De schimmel gaat in je bloed en organen groeien, waar hij vervolgens gaat leven van de nutriënten in je lichaam. Als je lichaam de schimmel niet van zich af kan vechten kan hij heel schadelijk of zelfs dodelijk zijn."

1 op de 3

Volgens medisch microbioloog Verweij is het ook heel belangrijk dat deze infectie wordt onderscheiden van corona. Het is namelijk echt iets anders. "Je kunt dit gewoon bij je dragen zonder dat je er iets van merkt. Terwijl van corona iedereen wel iets merkte en ziek werd."

In sommige media wordt gezegd dat 1 op de 3 mensen die deze schimmel heeft, overlijdt. Dat zou blijken uit Amerikaans onderzoek. Maar ook dat geldt alleen voor mensen met een slechtere afweer. "Maar dat zijn dus ook mensen die overlijden aan de onderliggende ziekte die ze hebben. Niet aan de gist zelf", zegt Verweij.

Schimmels veranderen

De schimmel bestaat al jaren, maar is nu in opkomst. "Mogelijk is de schimmel veranderd. Dat kan komen door de opwarming van de aarde. Of door het gebruik van pesticiden", zegt Verweij.

"Het kan dat schimmels zich aanpassen en daardoor in staat zijn om bij hogere temperaturen, beter te kunnen groeien."

Verspreiding tegengaan

Nu de schimmel in opkomst is, is het wel belangrijk dat er nieuwe maatregelen worden genomen, vertelt microbioloog Carolus van de Katholieke Universiteit Leuven. "Je kan deze schimmel vergelijken met bakkersgist, eenmaal in contact met water gaat het weer leven en groeien. Deze schimmel doet dat ook. Waar corona maar een aantal dagen of weken blijft leven op oppervlaktes, kan deze schimmel veel langer overleven op bijvoorbeeld een deurklink. Vervolgens komt hij weer tot leven en gaat hij zich weer vermenigvuldigen."

Daarom is het volgens hem belangrijk dat ziekenhuizen hun hygiëneprotocollen weer herzien om voorbereid te zijn op deze schimmel. "Het is goed dat er meer bewustzijn komt." Een ander effectieve methode die goed werkt tegen deze schimmel is bleekwater. "Oude middeltjes werken toch vaak het best", beaamt Carolus.