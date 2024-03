Huurwoningen in handen van buitenlandse vastgoedbedrijven worden vaak slecht onderhouden. Dat komt volgens de Woonbond doordat die investeerders alleen maar uit zijn op winst en de huizen laten verslonzen. Huurders zijn intussen de dupe.

Koude en tochtige huizen, soms met lekkages, schimmel en ventilatiesystemen die niet goed werken. Het is een greep uit de ongemakken die de bewoners in Den Bosch en Aalten ervaren. "Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid en ondertussen zijn wij daar de dupe van", verzuchten ze. En volgens de Woonbond speelt dit probleem breder in Nederland.

Winst of onderhoud?

Woordvoerder Mathijs ten Broeke van de Woonbond vertelt dat de woningmarkt in Nederland al langere tijd aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders. "Die kopen, vaak tijdelijk, complexen in Nederland op om ze vervolgens op de piek van de markt weer te verkopen. Daarmee maken ze natuurlijk een rendement."

Daarbij is (goed) onderhoud niet voor elke investeerder een prioriteit, zegt Ten Broeke. En daar ondervinden de huurders uiteindelijk de nadelen van. "Veel huurders in de vrije sector zijn overgeleverd aan buitenlandse beleggers, die winst maken als enige motief hebben."

'Verhuurder doet niks'

Dat merken ze ook in De Miggelt in Aalten. Kitty Mager (60) woonde 20 jaar in de buurt, maar inmiddels is ze verhuisd omdat de situatie in haar huurwoning onhoudbaar was. "Het was een ramp om daar te wonen. Er zaten scheuren in de muur en het tochtte overal", vertelt ze. "En de vastgoedbelegger deed niks."

Eigenaar van de woning is de Canadese vastgoedbelegger European Residential Management (ERESM). De investeerder bezit in totaal veertig woningen in De Miggelt. Kitty is niet de enige die problemen heeft, weet ze. "We hebben in deze buurt allemaal last van problemen. De woningen hebben bijvoorbeeld enkelglas, waardoor de stookkosten hoog oplopen."

'Alleen pleisters geplakt'

Omdat de verhuurder niets of nauwelijks aan onderhoud doet, helpen buren elkaar noodgedwongen. Kitty heeft in de 2 decennia dat ze in de buurt woonde meerdere vastgoedbeleggers zien komen en gaan. En volgens haar nam geen enkele eigenaar verantwoordelijkheid: "Het enige waar zij aan denken is het maken van zoveel mogelijk winst."

Het contact met ERESM verloopt moeizaam, maar het bedrijf zet soms wel werklieden in om gebreken aan woningen te repareren. Maar dat is niet voldoende, vindt Kitty. "Ze knappen de woningen alleen cosmetisch op. Er worden pleisters geplakt, maar de problemen zijn veel fundamenteler. Er is groot onderhoud nodig."

Vensterbank vol water

In de Bomenlandflat in Den Bosch kunnen ze erover meepraten. Ondanks dat de flat in handen is van een ander bedrijf - de Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden - zijn de problemen hetzelfde, vertelt bewoner Henk Verboord (72), die er al 23 jaar woont. Hij is helemaal klaar met het achterstallig onderhoud.

"Sinds ik hier woon heb ik te maken met de wanpraktijken van deze vastgoedbelegger", zegt Henk. "De woningen zijn zo slecht geïsoleerd dat de wind naar binnen waait en als het hard regent staat mijn vensterbank vol met water. Op klachten wordt niet gereageerd door de verhuurder."

Zwartboek met klachten

De 180 woningen in de Bomenlandflat zijn sinds 2015 verschillende keren van eigenaar gewisseld, steeds (buitenlandse) vastgoedbeleggers. Dat frustreert de bewoners van het complex. "Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van onderhoud. De investeerders wijzen naar elkaar en springen als sprinkhanen van het ene project naar het andere", zegt een bewoner.

De bewoners zijn inmiddels in actie gekomen om groot onderhoud af te dwingen bij Heimstaden. Ze hebben zich verenigd en de klachten gebundeld in een zwartboek, dat twee weken geleden is overhandigd aan de Zweedse vastgoedbelegger.

'Geen invloed op reparaties'

Een woordvoerder van Heimstaden laat in een reactie weten 'het erg vervelend vinden om te horen dat de flatbewoners niet tevreden zijn'. "We nemen dat geluid serieus. Als er dingen niet goed gaan of als er dingen gerepareerd moeten worden, pakken wij dat uiteraard op. Daar bestaat echt geen enkele twijfel of discussie over."

De woordvoerder zegt dat er de afgelopen jaren 'divers groot onderhoud en verbeteringen' zijn doorgevoerd. Hij ontkent dat marktomstandigheden invloed zouden hebben op de onderhoudstaken. "Het wel of niet verkopen in de toekomst is niet van invloed op de vraag of we reparaties en dergelijke wel of niet oppakken. We lossen klachten, reparatieverzoeken en dergelijke gewoon op."

Betere bescherming nodig?

De situatie in Den Bosch en Aalten laat volgens de Woonbond zien dat huurders in de vrije sector betere bescherming nodig hebben. Zij hebben nu minder rechten dan mensen die in een sociale huurwoning zitten. Huurders in de vrije sector kunnen een rechtszaak aanspannen, maar dat is voor velen geen optie, benadrukt Ten Broeke van de belangenvereniging.

Dat weet ook bewoner Henk van de Bomenlandflat. "Om naar de rechter te stappen, heb je ook juridische kennis nodig en dat maakt het voor ons ingewikkeld", legt hij uit. "Je probeert als huurder iets af te dwingen, maar in de praktijk loop je tegen de muur aan bij particuliere verhuurders."