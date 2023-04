Vanaf vandaag gaat de nieuwe 'gasketelwet' in, die inhoudt dat alleen installateurs met een certificaat je cv-ketel mogen onderhouden. En dat gaat extra geld kosten. Toch is het allemaal voor de goede zaak, zegt Doekle Terpstra van Techniek Nederland.

1. Waarom is deze wet er gekomen?

"In 2015 is er een onderzoek naar koolmonoxide gepresenteerd. Daaruit bleek dat er per jaar tussen de vijf tot tien dodelijke slachtoffers en honderden gewonden vallen, als gevolg van hoge concentraties koolmonoxide bij bijvoorbeeld cv-ketels. Op dat moment is er een politieke discussie op gang gekomen. Op basis daarvan heeft de Tweede Kamer het kabinet om een aanpassing gevraagd, om zo te voorkomen dat er onveilige situaties plaatsvinden."

"Dat duurde 8 jaar omdat wetgevingstrajecten van de lange adem zijn. De wet is vijf keer uitgesteld, maar nu is het eindelijk zover."

2. Wat betekent dit voor huishoudens met een cv-ketel?

"Dit gaat 8 miljoen woningeigenaren raken. Alle huishoudens en woningcorporaties zijn voortaan wettelijk verplicht om een gecertificeerde cv-installateur in te schakelen. Doen ze zit niet dan plegen ze een economisch delict en riskeren ze een boet."

"Op het moment dat er nieuw onderhoud aan je ketel moet plaatsvinden, dan moet je zeker weten dat het door een gecertificeerd bedrijf plaatsvindt. Daar kun je naar vragen, je kunt het ook opzoeken via CO-wijzer.nl. Het kan dus niet meer met een willekeurige installateur, en je kan ook zelf niks doen. Dan ben je in overtreding."

"Er zijn veel 'cowboys' op de markt, daar moet je nu voor uitkijken. Goedkoop is in dit geval namelijk echt duurkoop. Dus zorg ervoor dat je een gecertificeerde installateur hebt die voldoet aan de kwaliteitseisen. Die is herkenbaar aan het logo CO-vrij."

3. Hoeveel gaat het nog meer kosten?

"De extra eisen die aan het bedrijf worden gesteld, brengen kosten met zich mee. De branche heeft zo'n 35 miljoen geïnvesteerd in de voorbereiding op deze certificering. Deze kosten mag de installateur doorberekenen aan zijn klanten. Het tarief dat de installateur berekent, kan hierdoor hoger zijn dan in voorgaande jaren."

"De verhoging van de onderhoudskosten varieert per bedrijf, want bedrijven stellen zelf hun tarieven vast. Het gaat mogelijk om een paar tientjes, maar dat zal de tijd moeten leren."

4. Is het niet makkelijker om juist te versoepelen, omdat er al een personeelstekort is in de techniek?

"Nee, je moet nooit concessies doen als het gaat om veiligheid. Op het moment dat we de regels verruimen, accepteren we dat er meer ongevallen plaatsvinden en er meer slachtoffers vallen. Dat moet je op geen enkele manier willen. Je moet de regels strak hanteren en handhaven."

5. Is het nu verstandiger om een warmtepomp te nemen in plaats van een nieuwe cv-ketel?

"Dankzij een warmtepomp gaat de energierekening omlaag. Dat is de reden dat woningeigenaren steeds vaker kiezen voor een hybride warmtepomp. Die werkt in combinatie met een cv-ketel. Vanaf 2026 wordt bij vervanging van de cv-ketel de combinatie met een hybride warmtepomp de norm."

"De cv-ketel zal op korte termijn dus zeker niet uit Nederlandse woningen verdwijnen. Nieuwbouwwoningen worden standaard aardgasvrij opgeleverd, dus met een all-electric warmtepomp of met een aansluiting op een warmtenet."