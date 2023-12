Problemen met je cv-ketel? Niet iedere monteur mag langskomen. Dat komt door het invoeren van de Gasketelwet. Sinds april dit jaar moet deze in het bezit zijn van een keurmerk. Maar dat levert nu problemen op, volgens branchevereniging Techniek Nederland.

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het keuren van de monteurs lopen tegen hun limieten aan, zei directeur van Techniek Nederland Doekle Terpstra. "Op dit moment hebben ongeveer 1.300 bedrijven zo'n certificaat, maar 1.700 bedrijven, uit voornamelijk het mkb en ook zzp'ers, staan nog op de wachtlijst."

Zelf verantwoordelijk

Dat betekent dat zij niet aan de slag mogen, waardoor de wachttijden voor reparatie alleen maar oplopen. En dat is met de kou natuurlijk slecht nieuws. Een oogje toeknijpen en een monteur zonder certificaat in huis nemen, is sterk af te raden. Zowel het bedrijf als de consument pleegt daarmee een economisch delict.

"Dat is niet een keuze van ons, maar dat is een keuze zoals die is geformuleerd in de wet. En het doel is om te voorkomen dat ondeskundige bedrijven aan de cv-ketels werken en risico's met koolmonoxide veroorzaken." En daar heeft de persoon die dan een monteur inschakelt ook een verantwoordelijkheid in, vertelt Terpstra.

Koolstofmonoxide vergiftiging

De Gasketelwet is ontstaan naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015. "Daaruit blijkt dat ongeveer de helft van de koolstofmonoxide-vergiftigingen komen door de geiser of cv-ketel", vertelt Kees Hoogewerf van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Zij zijn een van de initiatiefnemers van de campagne Stop CO-vergiftiging.

"Jaarlijks zijn er vijf tot tien dodelijke slachtoffers en worden er meer dan 200 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een vergiftiging. Bij zo'n vergiftiging wordt er koolmonoxide opgenomen in je bloed en dat gaat aan het eiwit hemoglobine binden, waardoor er eigenlijk geen zuurstof meer vervoerd kan worden. En daardoor kun je stikken", legt Hoogewerf uit.

Controles certificaten

Door die vergiftigingen zijn die certificaten voor monteurs in het leven geroepen, maar deze moeten ook gecontroleerd worden. Dat wordt gedaan door twee instanties: "De bedrijven die een certificaat hebben kunnen gecontroleerd worden door de instelling van wie zij dat certificaat hebben gekregen. Maar bij de consument wordt er gecontroleerd door de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente." De handhaver kan dus ineens voor de deur staan.

De mate waarin gecontroleerd wordt verschilt volgens koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) per gemeente. "Elke gemeente bepaalt zelf waarop en hoe zij hun handhavingscapaciteit inzetten, dat is een politieke keuze. De ene gemeente heeft ook de beschikking over meer handhavers dan de andere gemeente. Dat heeft te maken met de financiën."

Vooraf uitzoeken

Maar hoe weet je of je met een gecertificeerde monteur of met een beunhaas te maken hebt? "Gecertificeerde monteurs zijn te herkennen aan een logo, CO-vrij-logo. Je kan ook kijken op de site van de Brancheorganisatie Techniek Nederland. Daar zie je ook alle aangesloten monteurs met daarachter of ze het juiste keurmerk hebben. En dan heb je ook nog de website van het register gasverbrandingsinstallaties", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Daarnaast kun je het ook direct bij het bedrijf dat je inschakelt vragen, benadrukt Donat. "Maar wel vooraf natuurlijk en niet als de monteur al bij jou in de meterkast staat. Dan wordt het een hele ongemakkelijke situatie. Dus zorg van tevoren dat je weet met wie je te maken hebt."