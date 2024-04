Het viel de huurders van sociale huurwoningen in Den Bosch rauw op hun dak. De zonnepanelen die er nog niet zo lang liggen, moeten alweer weg. De wethouder worstelt met dat vraagstuk en kijkt daarom naar een gedoogconstructie.

Bewoners aan de Bossche Busschietersstraat keken raar op toen ze een brief kregen van woningcorporatie BrabantWonen met daarin de mededeling dat zonnepanelen die er pas twee jaar liggen, weer weg worden gehaald. "Ik dacht, is dit nou serieus", reageert één van de bewoners verontwaardigd.

Beschermd stadsgezicht

Het weghalen van de zonnepanelen heeft te maken met de monumentale status van het gebied. Omdat de hele wijk een beschermd stadsgezicht heeft, zal de woningbouw in totaal ongeveer 140 zonnepanelen weer verwijderen.

Verschillende bewoners in de wijk staan te kijken van de situatie. Zo oud zijn de huizen waar ze in wonen namelijk niet: die zijn gebouwd in 1978. "Hoezo is dit niet goed voor het beeld, of wat dat mag betekenen? Dat is toch raar", vraagt een van de buurtbewoners zich af. Toch vallen ook de relatief nieuwe sociale huurwoningen onder het beschermd stadsgezicht.

Stijgende energiekosten

Wethouder Mike van der Geld van Den Bosch vertelt dat hij de verbazing onder de bewoners goed begrijpt. Omdat de woningen met de zonnepanelen beschermd zijn en onder rijksregels vallen, zegt hij te gaan onderzoeken of de gemeente de zonnepanelen kan gedogen.

Hij wil zo de bewoners tegemoet komen die de zonnepanelen al hadden liggen. De stijgende prijzen voor energie zijn voor hen namelijk een probleem en dan ook nog de zonnepanelen inleveren: dat voelt raar. "De energiekosten raken men zo direct in de portemonnee. Dat is ook natuurlijk deel van de oproer die nu loskomt", zegt Van der Geld.

Bron: EenVandaag De relatief nieuwe huizen vallen toch onder het beschermd stadsgezicht

'Zonnepanelen helpen mee'

"Stoken kost heel veel geld, gas kost heel veel geld. En dan helpen die zonnepanelen heel veel mee", vertelt een buurtbewoner.

Iemand anders heeft vier kinderen met een pasgeboren baby'tje. Voor haar was dat ook de belangrijkste reden om over te gaan op zonnepanelen. "Het werd ons in de schoot geworpen. Wij hebben het pas een jaar, anderen hebben het al 2 of 3 jaar denk ik. De energiekosten waren best bizar hoog en met vier kinderen heb ik genoeg was te doen."

Om tafel met de corporatie

De gemeente gaat snel om tafel met woningcorporatie BrabantWonen. De planning is nu dat de zonnepanelen er in mei af worden gehaald. De wethouder laat weten dat ze voor die tijd met een besluit komen.

Bovendien gaan ze daarbij gelijk breder kijken. Van der Geld: "We vinden dat ons erfgoed en mooiheid moet blijven. Tegelijkertijd willen veel mensen, instellingen en bedrijven ook zonnepanelen op hun daken."