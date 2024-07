Woningcorporaties moeten verouderde wijken met veel sociale huurwoningen weer leefbaar zien te maken. Ze zetten daarom in op het vervangen van deze oude woningen met nieuwe en duurdere woningen. "Wij willen dat er wat hogere inkomens in deze wijk komen."

In 2022 heeft voormalig minister Hugo de Jonge 20 stedelijke gebieden aangewezen, de vroegere Vogelaarwijken, waar de leefbaarheid en veiligheid verbetert moet worden. Het gaat veelal om naoorlogse, kwetsbare stadswijken met bijna uitsluitend sociale huurwoningen die in slechte staat verkeren. Er is vaak veel werkloosheid en armoede en veel mensen hebben hulp nodig.

Sloop

Woningbouwcorporatie Rochdale wil de wijk Poelenburg in Zaandam opwaarderen door de zogeheten Spaghettiflat te slopen. De flat kreeg de naam door de Italiaanse arbeidsmigranten die er in de jaren 60 kwamen wonen. Alle 120 woningen in de flat zijn sociale huur en zullen worden vervangen door 300 nieuwe woningen.

"Maximaal 10 procent van die woningen wordt sociale huur", vertelt Rochdale medewerker Gerda van der Straaten. "De rest wordt middenhuur, vrije sector en koopwoningen. Wij willen dat er wat hogere inkomens in deze wijk komen."

Ingrijpende maatregelen

De corporatie gelooft erin dat de bewoners hierdoor zien dat zij met de nieuwbouw in de wijk wil investeren. "Door menging van lage, midden en hoge inkomens denken wij de wijk sterker te maken. Het idee erachter is dat je elkaar stimuleert en oog hebt voor elkaar", vervolgt Van der Straaten.

"Lange tijd konden wij als corporaties weinig doen om de wijken te verbeteren. Het was economische crisis, we moesten belasting gaan betalen. Nu krijgen we weer middelen om ingrijpende maatregelen te gaan nemen."

Kopers van buiten

Ook Moerwijk in Den Haag moet volgens het plan van De Jonge aangepakt worden. Woningbouwcorporatie Staedion is er volop aan het bouwen. Er worden 200 woningen vervangen door 570 nieuwe huizen, waarvan 30 procent sociale huur zal zijn. De rest wordt, net als in Zaandam, middenhuur en vrije sector.

"We zien dat Moerwijk een vrij eenzijdige wijk is met veel corporatiewoningen en met mensen die op de armoedegrens leven. Ze hebben weinig perspectief. Het is belangrijk om woningen te bouwen die mensen van buiten de wijk aantrekken, mensen met bredere schouders, gemeenschapszin en energie om in deze wijk sociale cohesie te bewerkstelligen", filosofeert Marieke Stam van woningcorporatie Staedion.

Meer mengen

Bewoner Diego Canter Visscher betwijfelt of die verbinding wordt geholpen met de komst van mensen van buiten. Hij kocht 8 jaar geleden een huis in Moerwijk, waar eerst alleen maar sociale huur te vinden was. "Buitenstaanders zijn misschien actief in hun eigen buurt, maar niet meteen in het blok verder met sociale huur. Mensen mijden 's avonds zo'n gebied omdat ze zich niet altijd veilig voelen."

Canter Visscher woonde vroeger zelf in een sociale huurwoning in Moerwijk, hij voelt zich al verbonden met zijn wijk. "Ik wil er wel aan gaan werken dat de bewoners van de koophuizen en de sociale huurwoningen meer met elkaar gaan mengen", zegt hij.

Bewoners niet het probleem

De voormalige buurtpastor van Moerwijk, Bettelies Westerbeek, is blij dat de corporatie weer investeert. Maar we moeten niet alleen in nieuwbouw voor rijkere bewoners van buiten de wijk te investeren, zegt ze. "Het is goed dat er ook betaalbare huizen komen voor mensen die graag in de wijk willen blijven wonen, in hun vertrouwde gemeenschap, maar die wel behoefte hebben aan een grotere woning."

De bewoners zijn het probleem niet maar de omstandigheden waarin zij moeten leven wel, zegt Westerbeek. "Als je daar niets aan doet en alleen de mensen of de huizen vervangt, los je niets op. Er verandert voor die mensen nu niets." De woningcorporaties willen naast het bouwen van nieuwe woningen ook iets doen aan sociale problematiek. "Woningen toevoegen is één ding, maar stenen maken nog geen wijk. Mensen maken de wijk", concludeert Van der Straaten.