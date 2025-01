Maaike de Jager heeft de afgelopen 1,5 jaar zo'n dertig ritjes gemaakt met onbekenden op de achterbank. Ze is namelijk een 'AutoMaatje' en brengt minder mobiele mensen van A naar B. "Je hoort enorm interessante verhalen."

In haar blauwe Skoda sjeest de 33-jarige Maaike de Jager uit Amstelveen passagiers van hot naar her. Ze doet het als vrijwilliger via ANWB AutoMaatje.

Naar dierenarts of koorrepetitie

Op haar achterbank zaten al vele passagiers die om verschillende redenen een chauffeur zochten: van een vrouw die haar twee katten naar de dierenarts moest brengen, tot een koorlid dat in de avond moest oefenen. "Het is hartstikke leuk om die mensen te leren kennen en ze te kunnen helpen", vertelt Maaike.

Ze neemt passagiers het liefst mee heen én terug. "Als mensen minder dan een uur op hun bestemming hoeven te zijn, dan wacht ik gewoon even. Vaak neem ik dan een boek mee, soms kijk ik wat er in de buurt te doen is. De dierenarts van de katten was bijvoorbeeld vlakbij een tuincentrum, dus in zo'n geval kan ik daar lekker even rondlopen."

Druk schema, toch 'iets extra's doen'

1,5 jaar geleden was Maaike op zoek naar vrijwilligerswerk, om 'iets extra's' te doen. "Ik heb gekeken naar bijvoorbeeld voorlezen, dat leek me ook heel leuk met kinderen of met ouderen. Maar mijn schema is enorm druk, waardoor het heel moeilijk is om te combineren met vrijwilligerswerk op een 'vast' tijdstip."

Naast haar fulltimebaan volleybalt Maaike fanatiek en coacht ze ook andere teams. "Ik krijg ook weleens te horen: 'oh jeetje, lukt vrijwilligerswerk wel met jouw drukke schema?'"

'Voor mij simpele manier'

Maar toen ze ANWB AutoMaatje online tegenkwam, was de keuze snel gemaakt. Vooral de vrijblijvendheid van dit vrijwilligerswerk sprak haar aan. "Sommige AutoMaatjes kunnen veel tijd besteden aan het werk, omdat ze zelf bijvoorbeeld gepensioneerd zijn. Zij rijden veel mensen overdag naar afspraken toe. Maar ook mensen zoals ik die minder tijd overdag hebben, kunnen dit doen."

"Ik dacht dus al snel: het lijkt mij eigenlijk wel leuk om mensen op een voor mij simpele manier te kunnen helpen. En komt het niet uit, dan komt het niet uit, dat vind ik wel heel prettig", vervolgt ze.

Luisterend oor

"Alle ritjes die ik tot nu toe heb kunnen doen vond ik bovendien hartstikke gezellig", zegt ze. Want hoewel Maaike er vooral voor moet zorgen dat mensen op tijd bij hun afspraak komen, biedt ze ook een luisterend oor. "Ik ben ook gaan beseffen dat sommige mensen best wat meer behoefte hebben aan contact en graag even met je willen praten."

Ze is zelf na een autoritje ook weleens door een onbekende mee naar binnen gevraagd, vertelt ze. "Dat is niet gebruikelijk, maar ik dacht: is goed, dan ga ik wel even gezellig mee. Volgens mij wilde de mevrouw gewoon even lekker kletsen. Ze bleef maar vragen stellen: 'Wil je wat drinken en wil je nog een chocolaatje?' Het was heel gezellig en fijn om voor haar te doen."

Bijzondere verhalen

Ook Maaike zelf komt thuis met mooie verhalen. "Toen ik net begon, moest ik een keer een blinde meneer inclusief blindengeleidehond twee keer ophalen vanuit Beverwijk", noemt ze als voorbeeld. "Hij had zo'n mooi verhaal. Hij is op latere leeftijd blind geworden, maar had wel heel veel gezien van de wereld en vertelde enorm interessante verhalen. Ik vond het bijzonder om te horen hoe hij nog steeds zo veel onderneemt, hoewel hij visueel beperkt is."

Vaste klanten heeft Maaike niet, want er wordt per keer gekeken welke chauffeur beschikbaar is voor een ritje. "Eigenlijk vind ik dat wel jammer", vertelt ze. "Soms ben je toch benieuwd: hoe gaat het nu eigenlijk met die persoon, bijvoorbeeld met die blinde meneer?"

Community van chauffeurs

Naast contact met de passagiers, is er ook contact tussen de chauffeurs onderling. "We hebben een WhatsApp-groep en als het een keer moeilijk is om iemand te vinden wordt er af en toe een berichtje in geplaatst van: 'hey kan iemand dit doen'. En eigenlijk wordt er ook altijd wel gereageerd. En toen ik een keer onverwachts ziek was, kon iemand anders het ook gelijk overnemen. Het is echt een community."

Ze zou het vrijwilligerswerk daarom ook zeker aanraden aan mensen die over een auto beschikken. "Het zijn zo veel mensen die elkaar graag helpen, dat is heel mooi om onderdeel van te kunnen zijn."