Spannende dagen voor huurders, verhuurders én voor minister Hugo de Jonge. De Tweede Kamer buigt zich deze week over de wet die de huren in het middensegment moet verlagen. Huurder Nathalie is duidelijk: "Ik hoop op succes voor Hugo in de Tweede Kamer."

Het gaat om de wet betaalbare huur. Deze moet regelen dat het puntenstelsel, zoals dat nu geldt voor sociale huurwoningen, ook voor de middenhuur gaat gelden.

Tegen hoge huren

Maar de wet doet veel stof opwaaien en stuit op veel kritiek. Particuliere huizenbezitters zijn uiterst kritisch en ook tal van woningmarktdeskundigen hebben hun twijfels bij de effectiviteit van deze wet. Hoe de Tweede Kamer de belangen inschat is nog onzeker, dus er hangt veel af van het debat deze week.

Volgens demissionair minister De Jonge voor Volkshuisvesting betekent de wet dat de huur van honderdduizenden mensen met honderden euro's omlaag zou gaan. Hij vindt dit dus hét recept om te voorkomen dat huurders exorbitante huren betalen: "Niets doen is geen optie meer. Het recht van de sterkste heeft al te lang ruim baan gehad."

'Ik krijg geen hypotheek, niet eens een kop koffie'

Huurder Nathalie uit Scheveningen hoopt dat het de minister lukt om de nieuwe wet in te voeren. Ze woont samen met haar dochter in een bescheiden woning van 46 vierkante meter en betaalt 1013 euro aan maandelijkse huur. Ze werkt als sociaal werker en geeft elke maand zo'n groot deel van haar salaris uit aan huur, waardoor ze nauwelijks kan sparen.

Nathalie kijkt regelmatig naar een ander huis, maar iets goedkopers vinden valt niet mee. Ook kopen is voor haar niet te doen: "Ik krijg geen hypotheek, niet eens een kop koffie. Met wat ik aan hypotheek krijg, daarvan kan ik een garagebox kopen en geen huis." Ze hoopt daarom net als veel andere huurders, de Woonbond en tal van andere organisaties dat wet er gaat komen.

Kritiek

Woningmarktonderzoeker aan de Erasmus Universiteit Matthijs Korevaar is na veel onderzoek kritisch op de nieuwe wet. Hij schreef een artikel met de veelzeggende titel 'De Wet Betaalbare Huur helpt woningzoekenden van de regen in de drup'. In een toelichting zegt hij: "Ik denk niet dat dit de beste oplossing is voor de problemen die we hebben op de woningmarkt." Korevaar erkent dat de huren van veel mensen omlaaggaan door deze wet, maar hij waarschuwt voor een onbedoeld effect, namelijk dat een deel van de particuliere woningbezitters hun huurhuis willen verkopen.

"Deze huizen komen dan op de koopmarkt, maar veel jongeren, starters en migranten hebben niet genoeg inkomen om een huis te kopen." Korevaar weet dat veel huurders nu veel geld betalen voor een kwalitatief niet goed huis. Dat is zeker niet ideaal, maar hij waarschuwt: "Als deze huizen van de huurmarkt verdwijnen en in de koopmarkt komen, dan wordt het voor deze groep huurders nog moeilijker om een huis te vinden."

Ook gevolgen voor studentenhuizen

Dat het animo om te verhuren afneemt, dat merken studenten in Delft. Luca Dellantonio, bestuurslid bij het Delftsch Studenten Corps, maakt zich grote zorgen over de verenigingshuizen. Hij hield een interne enquête bij de vereniging waaruit blijkt dat tientallen verenigingshuizen op de tocht staan omdat dat de huurbaas het studentenhuis wil verkopen vanwege de toenemende regulering.

Hij ondervindt dit zelf ook: "Ik woon met een aantal jongens in de binnenstad. Onze huisbaas zegt dat het straks niet meer winstgevend is en dat hij het huis dus wil verkopen." Dellantonio is bang dat veel studenten straks op zoek moeten naar een nieuw studentenhuis omdat huiseigenaren willen verkopen. Hij roept de Tweede Kamer dus op om goed na te denken over de keerzijdes van de nieuwe wet.

Politiek spannend

Minister De Jonge kent de kritiek, maar vindt het niet erg als sommige verhuurders hun huis verkopen. "Dat is eerder een oplossing voor een probleem. Want veel van deze huurders die hadden liever willen kopen, maar die woningen waren niet meer beschikbaar voor hen."

Korevaar kijkt hier anders naar en ook meerdere partijen in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen of er straks nog genoeg huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen die geen huis kunnen kopen. Het is op dit moment nog onzeker of de minister genoeg partijen in de Tweede Kamer kan overtuigen om voor de wet te stemmen.