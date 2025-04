Een meerderheid wil dat supermarkten labels plakken op Europese producten. Ze zijn nu sneller geneigd om die producten, in plaats van Amerikaanse, te kopen. Ook zijn er meer voor- dan tegenstanders voor een stevige reactie op Trumps importheffingen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 24.000 leden van het Opiniepanel. In dat onderzoek reageren panelleden op de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil invoeren. De Europese Commissie wil nu een stevig gesprek met de VS en zegt met tegenmaatregelen te komen. Een goed idee?

Grootste groep voor tegenreactie EU

Als het aan de helft van de ondervraagden (51 procent) ligt wel. "Ook al pakt dat ook negatief uit voor ons of Europa, we kunnen niet zomaar 'ja en amen' zeggen op dit soort acties", licht een deelnemer zijn antwoord toe.

Een kleinere groep, 28 procent, is juist tegen een economische tegenaanval. Zij vrezen voor een escalatie en vinden dat de EU de verstandigste moet zijn.

Hoe denken mensen in het land over tegenmaatregelen van de EU op de importheffingen van Trump?

Negatieve invloed op eigen portemonnee

Of de EU nu wel of geen tegenreactie geeft, panelleden verwachten dat Trumps beleid een negatieve invloed gaat hebben op hun leven.

En dan niet alleen op de Europese en Nederlandse economie als geheel, maar ook direct op hun eigen portemonnee. De helft (53 procent) verwacht dat ze er financieel op achteruit gaan.

Verwachte invloed van importheffingen van Trump op verschillende aspecten

Herkomst van product wordt belangrijker

De acties van Trump maken dat het imago van de VS een stuk slechter is geworden in Nederland. Zo kijkt de helft van de leden (51 procent) negatiever naar Amerikaanse supermarktproducten dan een jaar geleden.

Een deelnemer schrijft: "Prijs is belangrijk maar het wordt blijkbaar ook steeds belangrijker waar een product vandaan komt. Eerst vooral voor het milieu, maar nu ook politiek gezien."

Labels in supermarkten

Een meerderheid wil om deze reden dat supermarkten duidelijker aangeven uit welk land een product komt, zoals in Denemarken al gebeurt. Daar plaatsen ze labels op producten die uit de EU komen. Een goed idee, zegt twee derde (68 procent).

Een even grote groep (66 procent) zegt meer geneigd te zijn producten te kopen als er duidelijk bij staat dat ze uit de EU komen.

Hoe kijken mensen naar Amerikaanse producten in de supermarkt?

'Coca-Cola in de ban'

Het boycotten van Amerikaanse producten doen een stuk minder mensen. 1 op de 5 (20 procent) zegt geen Amerikaanse producten meer te kopen.

Dit gebeurde deels al voor het presidentschap van Trump, maar een grote groep geeft aan dat te doen sinds Trump president is. "Voor zover mogelijk koop ik geen producten uit de VS. Coca-Cola is bijvoorbeeld bij ons in de ban."

De eerste tekenen

"Je ziet hier de eerste tekenen van een negatieve reactie op de VS, maar zoals altijd blijft ook prijs natuurlijk een belangrijke factor in de beslissingen van de consumenten", zegt hoogleraar Marketing aan de Vrije Universiteit Peeter Verlegh. Een eventuele lichte daling in het verkoop van Amerikaanse producten is op dit moment dus nog niet schokkend.

Toch is er wel een kans dat dit er in de toekomst anders uit gaat zien. "De verkoop van Amerikaanse producten kan snel teruglopen als dit sentiment ten opzichte van de VS wordt gekoppeld aan een prijsverhoging op Amerikaanse producten, veroorzaakt door een eventuele EU-heffing", zegt Verlegh tot slot.