Milieudefensie begint een rechtszaak tegen ING. De natuurorganisatie vindt dat de bank meer moet doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Milieudefensie wil dat ING stopt met het samenwerken met vervuilende bedrijven, die de bank als klant heeft.

'De bank van klimaatcrisis'

"ING is dé bankier van de klimaatcrisis. Het is cruciaal om de geldstromen aan te pakken", zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. "Het is de grootste bank van Nederland en groot financier van gevaarlijke klimaatverandering."

"Daarom eisen we dat de bank z'n bijdrage aan de klimaatverandering halveert. ING draagt bij aan CO2-uitstoot, die net zo groot is als een land als Zweden. Als ING zijn bijdrage terugdringt, dan merkt de hele wereldeconomie dat."

Anderen waarschuwen

Twee jaar geleden stuurde Milieudefensie een brief aan 29 grote bedrijven. De brief was gericht aan directe vervuilers uit de industrie, maar ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen werden in opgeroepen om snel met een klimaatplan te komen.

Nu richt Milieudefensie dus de pijlen op een van die 29 bedrijven: ING. De klimaatorganisatie hoopt dat een voor hen positieve uitspraak een voorbeeld kan zijn voor veel meer bedrijven. Zo wil de organisatie andere bedrijven waarschuwen. "We beginnen met ING, maar wie weet wat we volgend jaar gaan doen", zegt Pols.

Bekijk ook Klimaatzaken kansrijker door veranderingen in internationaal recht: zo zit dat

Klimaatakkoord van Parijs

Uitgangspunt van de rechtszaken is het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken en bij voorkeur tot 1,5 graden.

Milieudefensie heeft vorig jaar ook een index opgesteld van financiële instellingen die te weinig doen om klimaatverandering te voorkomen. Naast ING staan daar pensioenfondsen, banken en verzekeraars in.

Shell eerder veroordeeld

Dat het niet onvoorstelbaar is dat de rechter Milieudefensie gelijk geeft, bleek een aantal jaar geleden toen Milieudefensie een andere grote klimaatzaak won. In de uitspraak in mei 2021 oordeelde de rechter dat Shell de uitstoot bijna moest halveren.

Dat betekent dat het oliebedrijf de CO2-emissies vóór 2030 wereldwijd met 45 procent moeten terugdringen ten opzichte van 2019. Niet alleen de uitstoot van Shell moet omlaag, ook die van Shells klanten zoals mensen die diesel of benzine tanken. Shell is in hoger beroep gegaan, de zaak loopt nog.

Meer klimaatrechtszaken

Deze nieuwe aanklacht van Milieudefensie past in een trend. De rechter wordt de laatste jaren met enige regelmaat gevraagd te oordelen over hoe wordt omgesprongen met het klimaat. Nederland had in 2019 de wereldprimeur met de Urgenda-klimaatzaak.

De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in civiele-, straf- en belastingzaken, gaf milieuorganisatie Urgenda toen gelijk: het kabinet moest meer vaart maken met klimaatbeleid. De directeur van Urgenda voorspelde toen al dat de zaak internationaal navolging zou krijgen.

Bonaire tegen Nederlandse staat

Die voorspelling is dus uitgekomen. De klimaatzaken volgen elkaar in Nederland en de rest van de wereld snel op.

Een week geleden maakte milieuorganisatie Greenpeace nog bekend samen met inwoners van Bonaire een rechtszaak tegen de Nederlandse staat te beginnen, omdat er te weinig klimaatmaatregelen worden genomen om Bonaire tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen.

Invloedssfeer uitbreiden

Klimaatjurist Laura Burgers kijkt niet op van deze aankondiging van Milieudefensie. "De Europese Centrale Bank houdt ook rekening met zo'n aanklacht", vertelt ze.

Burgers zegt dat Milieudefensie de invloedssfeer probeert uit te breiden. "Eerst was er de succesvolle zaak tegen de staat, toen tegen Shell en nu een bank die indirect bij kan dragen aan bijvoorbeeld het sponsoren van fossiele projecten." Milieudefensie-directeur Pols rekent er op dat binnen 2 jaar een uitspraak komt in de ING-zaak.

'Duurzaamheid maakt deel uit van strategie'

In een persbericht laat ING weten dat de bank naar eigen zeggen bezig is om impactvol de klimaatverandering aan te pakken en dat duurzaamheid deel uitmaakt van de strategie.

De bank zegt ook in overleg te zijn met aandeelhouders en Milieudefensie. Mocht het nodig zijn, dan is ING ook bereid dat bij de rechtbank toe te lichten.