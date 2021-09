Intimidatie, het dichtkitten van deuren en zelfs fysiek geweld. Volgens de Woonbond neemt wangedrag van verhuurders steeds ernstigere vormen aan. Ook de huurbaas van Cor en Riet maakt hen het leven zuur: "Hij probeert ons gewoon weg te treiteren."

Al meer dan 60 jaar wonen Cor en Riet, met veel plezier, in Amsterdam Osdorp. Totdat het bejaarde echtpaar 2 jaar geleden in een hoogoplopend conflict komt met hun nieuwe huurbaas. Deze verhuurder koopt het pand onder de voorwaarde dat het stel er mag blijven wonen, maar al snel blijkt hij daar maling aan te hebben.

Een plek in het bejaardentehuis

Want volgens Riet doet hij er vanaf het eerste moment alles aan om hen uit de woning te krijgen. En daarbij gaat hij nogal intimiderend te werk. "Hij kwam iedere week lang en bood ons allemaal huizen aan. Ook zei hij op een gegeven moment dat hij een plek voor ons had in het bejaardentehuis. Want wij hoorden hier niet, zei hij. Maar wij willen helemaal niet weg. We voelen ons zwaar geïntimideerd."

Alleen daarbij blijft het niet. Van het ene op het andere moment tovert de verhuurder het schuurtje op het terrein om tot zijn kantoor. En zo zit hij dus letterlijk de hele tijd in de buurt van het oudere stel. En de spullen van Cor en Riet smijt hij zonder enig pardon op straat. "Hij schreeuwde en smeet alles op de grond", vertelt Riet. "We moesten oprotten en een andere plek zoeken. Zo ging hij te keer."

In het gelijk door de rechter

Voor Cor en Riet is op dat moment de maat vol. Ze besluiten naar de rechter te stappen. Die stelt hen in het gelijk: de verhuurder moet de schuur uit en met zijn pesterijen aan hun adres staken. Maar een jaar later zijn de problemen nog niet over voor het echtpaar.

Bij een reparatie van het dak breekt er brand uit. De schade is enorm. Cor en Riet moeten uitwijken naar een noodwoning. Nu, maanden later, is hun oude huis nog steeds onbewoonbaar. "Hij had beloofd dat binnen 3 maanden alles gerepareerd zou zijn, en dat alles hersteld zou zijn. Nou, er is nog steeds niemand geweest."

Bron: EenVandaag Het huis van Cor en Riet, dat door brand nu niet bewoonbaar is

Woonbond ziet meer aso-gedrag

De situatie van Cor en Riet lijkt bizar, maar staat volgens de Woonbond bepaald niet op zichzelf. De afgelopen jaren kreeg Marcel Trip van de Woonbond tientallen van dit soort meldingen binnen. "Intimidatie, het dichtkitten van deuren en zelfs fysiek geweld. Bij ons meldpunt komt het allemaal binnen", vertelt Trip.

"En net als in het geval van Cor en Riet speelt geld een grote rol. Zonder huurders kan de eigenaar de grond voor veel geld verkopen. Zeker nu er op de overspannen woningmarkt zoveel te verdienen valt zien we dit soort wanpraktijken toenemen."

Gemeente kan niet goed optreden

Het probleem is dat huurders vaak met hun rug tegen de muur staan en niks kunnen ondernemen tegen dit soort praktijken, legt Trip uit. "De huurders zijn op dat moment vaak vogelvrij. Ze moeten zelf naar de politie gaan, maar dan is de situatie meestal uit de hand gelopen. Gemeenten hebben op dit moment onvoldoende middelen om tegen deze foute verhuurders op te treden."

Er zit al jaren een wet in de pijplijn om gemeenten meer bevoegdheden te geven deze pandjesbazen steviger aan te pakken. "Wij willen de minister oproepen haast te maken met deze wet. In laatste instantie moet de gemeente het beheer kunnen overnemen van het pand. Zodat de huurder veilig zit."

Cor en Riet hebben weinig vertrouwen

Volgende maand staan Riet en Cor weer voor de rechter. Ze hopen daar af te kunnen dwingen dat het dak zo snel mogelijk wordt gerepareerd en dat ze snel weer kunnen terugkeren naar hun oude woning. Maar ze vrezen dat het nog een behoorlijke tijd kan duren."Ik hoop echt dat we snel weer daar kunnen wonen, het moet echt snel opgelost worden. Maar het is moeilijk er nog vertrouwen in te houden."

De verhuurder in kwestie laat EenVandaag telefonisch weten zich niet te herkennen in het beeld dat Cor en Riet schetsen.