Moeten tijdelijke huurcontracten in de vrije sector verboden worden of niet? In de politiek is daar een felle discussie over ontstaan. Volgens verhuurders dupeert het Haagse beleid niet alleen henzelf, maar ook de huurder.

Christiaan Groen besloot een paar jaar geleden in vastgoed te gaan investeren. Als zelfstandig ondernemer bouwt hij geen pensioen op en een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft hij ook niet. "Ik dacht: ik moet toch wat gaan regelen voor mezelf."

Vlees in de kuip

Groen kocht vijf huizen voor de verhuur. Zijn huurders gaf hij een tijdelijk contract van 2 jaar. "Je wil toch weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Ik heb er zelf gelukkig nooit mee te maken gehad, maar van andere verhuurders hoorde ik verhalen over vreemde praktijken van huurders, zoals wietplantages."

De ondernemer had de intentie om de tijdelijke contracten van zijn huurders te verlengen en om te zetten naar vaste contracten. Maar inmiddels is hij van gedachten veranderd, en gaat hij grotendeels stoppen met de verhuur. Vier van zijn vijf panden staan te koop, of zijn al verkocht. Door een 'stapeling van maatregelen' uit Den Haag wordt het verhuren volgens Groen steeds onaantrekkelijker.

Meteen vast contract

"De discussie in de politiek wordt heel erg gevoerd vanuit de bescherming voor de huurder. Naar de positie van de verhuurder wordt bijna niet gekeken", vindt Groen. De ondernemer doelt onder meer op het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie waarmee de partijen een einde willen maken aan tijdelijke huurcontracten. Verhuurders zouden - studentenkamers uitgezonderd - voortaan meteen een vast contract moeten geven.

"Heel erg onverstandig", vindt ook woordvoerder Kavish Partiman van Vastgoed Belang. "Begrijp me niet verkeerd: de meeste verhuurders hebben ook belang bij een stabiele, vaste huurder. Maar net als bij een arbeidscontract wil je eerst nagaan of een huurder zijn huur wel betaalt, en of hij netjes omgaat met jouw eigendom. Natuurlijk kan je dan altijd nog van een huurder af, maar dat is niet eenvoudig. Het kost tijd en geld."

Woekerprijzen

Daar komt bij dat het maar één van de vele maatregelen is die vanuit Den Haag over verhuurders wordt uitgestort, zegt Partiman. Zo wil het kabinet een maximale huurprijs in de vrije sector, om 'woekerprijzen' tegen te gaan. Ook krijgen verhuurders de komende jaren te maken met forse belastingverhogingen.

Het gevolg: net als Christiaan Groen gaan veel verhuurders hun bezit afstoten. "Daarmee verdwijnen deze woningen uit de huursector", zegt Partiman. "Ze worden gekocht door particulieren die er zelf gaan wonen. En daarmee zijn huurders zelf dus ook de dupe, want het aanbod aan huurwoningen neemt af."

Effect nooit aangetoond

In de Tweede Kamer lopen de gemoederen over het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie intussen flink op. Zo willen CDA en VVD verhuurders juist het recht geven huurders uit hun huis te zetten als ze het huis willen verkopen. Wanneer een Kamermeerderheid zich daar achter schaart, willen de indieners hun voorstel helemaal niet meer in stemming brengen. Volgens PvdA en ChristenUnie ondergraaft het 'destructieve voorstel' het geldende huurrecht.

Die zorg is terecht, meent hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. Het mogelijk maken van tijdelijke contracten werd in 2016 door toenmalig minister Blok verkocht als een manier om meer aanbod van woonruimte te creëren, brengt hij in herinnering. "Maar het effect is nooit aangetoond. Terwijl het wel voor heel veel onzekerheid zorgt bij de huurders."

Groot goed

Dat geldt ook voor het voorstel van CDA en VVD om verhuurders het recht te geven de huur bij verkoop op te zeggen, zegt Boelhouwer. Volgens Vastgoed Belang zal dat zo'n vaart niet lopen, en zal het hooguit bij uitzondering voorkomen dat de verhuurder het contract opzegt omdat hij zijn huis wil verkopen. "Als dat al zo zou zijn, dan is er juist geen aanleiding om iets te veranderen", reageert Boelhouwer. "De huurbescherming is een heel groot goed. Dat is voor huurders ontzettend belangrijk."

Desondanks ziet Christiaan Groen geen andere uitweg dan zijn verhuurpanden af te stoten. "Ik probeer mijn huurders wel uit te leggen waarom ik stop. Maar ik merk dat ze niet alle achtergronden overzien om dat goed te begrijpen. Bij stabiel beleid had ik hun contract ook best willen verlengen. Alleen is daar nu helaas geen sprake van."