Wie door een dorps- of stadscentrum loopt, komt geregeld leegstaande panden tegen. En de komende jaren zal dat alleen maar toenemen. Tenminste, als er niets verandert.

"Wij schatten in dat zeker 10 tot 20 procent van de winkelpanden moet verdwijnen", zegt directeur Jan Meerman van winkeliersbrancheorganisatie INRetail. "Er waren vóór corona al te veel winkels, maar corona heeft het nog eens versterkt en versneld."

Tijd voor verandering

Het is tijd voor verandering, vindt de brancheorganisatie. "Als je nadenkt over hoe een dorps- of stadscentrum er in 2030 uit moet zien, is dat een compleet aanbod van horeca, openbare voorzieningen, cultuur en winkels. Veel meer een mix dus, met minder ruimte voor winkelpanden." Het winkelcentrum heeft zo een toekomst, zegt Meerman.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen is het eens met INRetail. "Regie is belangrijk. Ik heb liever vijf volle winkelstraten dan tien halflege. Daar wordt niemand blij van, de winkeliers niet en de mensen die lekker willen shoppen niet."

Nieuwe start

In Rijswijk zijn ze het erover eens dat er een ander soort winkelcentrum nodig is dan we tot nu toe gewend zijn. In de winkelpanden die nu leegstaan, zullen niet snel nieuwe winkels komen, vermoedt de gemeente. Dus zijn ze gestart met grootschalige verbouwingen.

"We halen een derde van de winkelpanden weg. Dat worden woningen. En we maken het gebied veel groener", zegt omgevingsmanager Rosanne van Vliet. Toch is het niet de bedoeling dat er helemaal geen winkel meer overblijft. "De uitdaging is om een levendig stadscentrum te creëeren."

Op één plek

Ook het winkelcentrum van Waddinxveen, even verderop, maakte een transformatie door. Dat was hard nodig, want er stonden veel panden leeg. Inmiddels zijn bijna alle panden weer gevuld. "Het winkelcentrum is veel zichtbaarder geworden en dat ziet de consument ook. Zo houden we op iedere woensdagmiddag een speciale activiteitenmiddag voor kinderen. Heel simpel, maar het werkt", zegt secretaris van de ondernemersvereniging Henk de Bas.

De Bas ziet ook wel dat niet alle panden door winkels worden bezet. "Ik kan me goed voorstellen dat er op de hoek een sportschool komt. Of dat een deel omgezet wordt tot woonruimte." Al blijft hij hopen dat het koopgedrag van consumenten weer terugkeert. "Ik hoop dat die ruimtes uiteindelijk weer besteed worden aan winkels. Dat wil toch iedere ondernemer."