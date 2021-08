De woningmarkt zit vast en er is sprake van een heuse wooncrisis. Om dit op te lossen moeten er in 2030 een miljoen nieuwe huizen bij komen. Maar hoe? Deze huizenfabriek denkt de oplossing in handen te hebben: "In een dag bouwen wij 20 huizen."

Directeur Menso Oosting van Fijn Wonen is ervan overtuigd dat we met zijn innovatieve fabriek de doelstelling kunnen halen. "De inspiratie kwam vanuit de auto-industrie. Die industrie maakt met zo weinig mogelijk componenten zoveel mogelijk variaties. Dus als je in de fabriek auto's kan maken, waarom dan geen huizen?"

Lopende band huizen

Huizen van de lopende band dus. Door gebruik van computers en robots worden woningen sneller gebouwd én zijn ze betaalbaar. "Wij tekenen de woningen en appartementengebouwen niet, maar configureren ze op de computer. We gebruiken hierbij verschillende standaardonderdelen die we op meerdere manieren in elkaar kunnen zetten. En dat is een enorme besparing in tijd met een zeer aantrekkelijke kostprijs", legt Oosting uit.

In Groningen staat al een voorbeeld van zo'n fabriekshuis en vanaf 2022 kan iedereen een huis kopen uit deze 'carousselfabriek'. Hoe het werkt? Robots en computers storten beton in grote mallen. Verschillende soorten mallen voor wanden, gevels en vloeren staan al klaar en worden door een robot-gestuurd systeem gevuld met beton. Alles geautomatiseerd dus.

Binnen een maand de sleutels

Wat overblijft is een bouwpakket, net zoals je eigen IKEA-kast, maar dan voor een stevig en op maat gemaakt huis. Wat je daarna naar eigen smaak kunt indelen.

"Een rijtjeshuis of hoekhuis hebben wij in een dag klaar. Dan heb je het bouwpakket af, en meestal kan het huis daarna binnen 2 of 3 weken geplaatst worden op de juiste locatie. Dus binnen een maand kunnen we de sleutels afgeven aan de toekomstige bewoner", vertelt Oosting.

Geen eenheidsworst

Het is een mooi idee, een huizenfabriek, maar gaan alle wijken er straks dan precies hetzelfde uitzien? "Er is juist veel artistieke vrijheid, want de consument kan allerlei verschillende dingen kiezen en blijft de baas over de binnenkant van het huis. Van kleuren en materialen tot de indeling van het huis en of je er nog een extra slaapkamer of uitbouw aan wilt of niet. Zelfs als mensen graag iets willen dat we nog niét hebben, kunnen we dat relatief makkelijk toevoegen in ons computersysteem. Dus alles is mogelijk."

"Het is dus niet zo dat alle huizen op elkaar lijken. We willen graag met externe architecten samenwerken. Zij kunnen ervoor zorgen dat het geen eenheidsworst is, maar dat alle huizen een eigen uitstraling krijgen", legt Oosting uit.

Geen gevaar voor bouwvakkers

Dat de robots onze huizen gaan bouwen, is volgens ook Oosting geen probleem voor wie nu in de bouw werkt. "Als we een miljoen huizen erbij willen, moeten we opschalen in de bouw. Dus er zijn nog genoeg vakmensen nodig. Bovendien hebben we ook extra arbeidskrachten nodig bij de enorme opgave van het verduurzamen en het verbeteren van de bestaande bouw."

"Nieuwe issues als transformatie en robotisering leveren in de grootschalige woningbouw gelukkig weer nieuwe, andere werkgelegenheid op voor vakmensen", stelt hij.

Duurzaam

Makkelijker, sneller en goedkoper moet de woningbouw worden met deze innovatie. Maar voor de Nederlanders met woningnood is dat tegenwoordig niet genoeg, de bouw van hun huis moet het liefst ook duurzamer. Volgens Oosting gaat ook dat lukken met zijn fabriek.

"We voelen ons verantwoordelijk voor de grote afvalberg die de bouw produceert. En laten we wel wezen, als we er goed over nadenken is het natuurlijk ook gek dat we materiaal inkopen, een deel gebruiken en de rest weggooien, alleen maar omdat het over is. We streven er dus naar om in 2025 een afvalvrije fabriek te hebben."