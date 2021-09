"Het is de hoogste tijd voor een noodplan voor de woningmarkt. Er moet veel meer landelijke regie komen om bouwlocaties aan te wijzen en te bouwen, bouwen, bouwen." Dat zegt oud-VROM minister en VVD-prominent Ed Nijpels.

Nijpels pleit voor een terugkeer van het ministerie waar hij zelf eind jaren 80 de scepter zwaaide: het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, VROM in het kort. In 2010 werd dat ministerie opgeheven en werden de taken ondergebracht bij drie andere ministeries.

Een schande in een beschaafd land

Een verkeerde keuze, volgens Nijpels: "Op dat ministerie heb je het dossier veel beter onder controle. Dan kun je ook echt stappen maken met de Ruimtelijke Ordening. Dat werd eigenlijk na mijn ministerschap steeds meer uitgekleed. Maar het is absoluut noodzakelijk. Er moet een plan komen voor de woningmarkt."

De VVD'er snapt de demonstranten die massaal aanwezig waren bij het Woonprotest in Amsterdam dit weekend: "Ze hebben groot gelijk, het is een puinhoop geworden. Het is een schande dat er in een beschaafd land als Nederland zo'n woningnood is."

Gebruik maken van je bevoegdheden

"Een terugkeer van een ministerie zoals dat van VROM zou zeker mogelijk zijn. Je moet gebruik maken van je bevoegdheden als overheid. Houd volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in elk geval bij elkaar. Dan kun je ook meteen werken aan nieuwe wijken."

Tot nu toe ziet hij dat te weinig gebeuren: "Je moet het woonprobleem ook wíllen oplossen. Je moet de moed hebben als kabinet om ermee aan de slag te gaan. Tijd om aan de slag te gaan met een groot woningbouwprogramma. Centraal (vanuit de landelijke overheid, red.) ook doorpakken als gemeenten en provincies dat niet doen."

Bron: ANP Nijpels in zijn tijd als minister

Stef Blok

Tijdens het kabinet Rutte II was VVD'er Stef Blok de ministervan Wonen. Destijds zei Blok dat hij de eerste minister was die een heel departement heeft laten verdwijnen, vol trots. Nijpels vindt dat met de kennis van nu onvoorstelbaar: "Ja, daar ben ik het dus niet eens met mijn partijgenoot. Ik ben voor een sterke centrale sturing. Als je ooit een verkeerde beslissing hebt genomen dan moet je nu ook moedig genoeg zijn om te zeggen: 'We hebben het toen verkeerd gedaan. We gaan weer sterk sturen op woningen.'"

"De minister van VROM was de coördinerend bouwminister, ik zat destijds alles op bouwgebied voor, was daar dan ook de baas van de minister-president. Alle bouwdepartementen vielen eronder. En bij dat overleg werd met elkaar besproken hoe het ervoor stond en wat er moest gebeuren op het gebied van de bouw en gebiedsontwikkeling."

Vies woord

De VVD-prominent ziet dat het de hoogste tijd is om als overheid iets te doen aan de woningnood. "Soms is het een vies woord geworden, dat 'centraal aansturen' om dit probleem aan te pakken, maar dat is wel wat er moet gebeuren." Hij ziet zijn visie dan ook als een oproep aan alle politieke partijen. "Begin met de formatie. En ik neem aan dat naast het klimaatbeleid ook volkshuisvesting absoluut in de top drie staat van de onderwerpen die aandacht verdienen."

"Een nieuw kabinet moet een noodprogramma maken voor de woningnood en dat met de overheden bespreken die er nu over gaan. En dan gewoon zeggen: het gaat gebeuren, we gaan die woningnood oplossen."