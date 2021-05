Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart werd de VVD de grootste partij met 35 zetels. D66 won ook en werd met 23 zetels de tweede partij. Gaan de vier partijen uit het kabinet-Rutte III samen verder, of komt er een andere coalitie? Inzet is een snel formatieproces dat voor de zomer is afgerond.