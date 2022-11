Voor meer dan de helft van de 900.000 huizen die minister De Jonge wil bouwen tot 2030, is nog helemaal niet duidelijk waar die moeten komen. Volgens sommige organisaties is dat een enorm probleem. Bouwambassadeur Lex Brans denkt daar anders over.

Voor de komende jaren zijn er concrete plannen voor de bouw van 300.000 huizen. Maar voor de woningbouw vanaf 2027 zijn nog maar heel weinig plannen concreet, zegt Bouwend Nederland in de Telegraaf. Ook het ministerie erkent dat er voor 600.000 huizen nog naar een locatie wordt gezocht. Gaat dat wel goed komen? Zeker gezien volgens Bouwend Nederland het realiseren van een nieuwe woonwijk zo'n 7 jaar duurt.

Plannen niet concreet

Het lijkt er steeds meer op dat de plannen van Hugo de Jonge om 900.000 woning te bouwen, in het slop raken. Experts waarschuwen al langer voor de perfect storm die gaande is om op de huizenmarkt: stikstof, stijgende rente, dure materialen en teruglopende vergunningsuitgifte.

Volgens directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw Taco van Hoek klopt het beeld dat Bouwend Nederland schetst over dat de plannen niet concreet zijn, over waar meer dan de helft van de huizen moet komen. "Er moet eerst een bestemmingsplan zijn, dan moet er een vergunning komen en dan kun je starten. En we zien nu dat het aantal afgegeven vergunningen opnieuw gedaald is. We komen op hooguit 70.000 vergunningen uit voor dit jaar, terwijl het vorig jaar hoger was."

Ingewikkeld

Volgens Van Hoek komt de terugloop van het aantal afgegeven vergunningen doordat er te lastige plannen zijn bedacht. "Het probleem is dat er een accent ligt op binnenstedelijk bouwen. Zelfs de harde plannen zijn niet makkelijk te realiseren."

"Dat komt omdat er bijvoorbeeld al heel veel gebouwd is, er een trambaan moet worden omgelegd, de bodem moeten saneren of bewoners hebben bezwaren. Ook de harde plannen zijn zijn niet altijd makkelijk."

'Nu weer discussie voeren'

Maar volgens bouwambassadeur Noord-Holland Lex Brans valt dat allemaal mee. Er zijn andere problemen om je druk over te maken, zegt hij. Brans bemiddeld tussen gemeenten, de provincie en het Rijk, daar waar het proces stokt.

"We hebben eigenlijk last van de bouwers in de kristallenbol", zegt hij. "We zitten met een gebrek aan mensen en nu moeten we weer de discussie voeren over de plannen van de kristallenbol van 2028, 2029. Terwijl we gewoon vergunningen moeten maken."

In de toekomst kijken

Voor Noord-Holland is voor ongeveer de helft van de nieuwe woningen nu bekend waar ze moeten komen. "Wij moeten 184.000 woningen bouwen en voor 93.000 woningen zijn de plannen al hard en dat is al meer dan genoeg. Weet de BOVAG al in welke elektrische auto jij moet rijden in 2028? Nee. Daar vergelijk ik het mee."

Maar reageert Van Hoek: "Die 93.000 zijn alleen maar plannen die in bestemmingsplannen zitten. Daar moeten nog vergunningen voor komen." Bij die plannen wordt ook binnenstedelijk gebouwd, zegt Brans. Maar zo'n probleem is dat niet, vindt hij. "We hebben het over waar we gaan bouwen, maar de bouw is een doorlopend proces. We zijn al aan het bouwen. Bouwvergunningen nemen inderdaad af, maar dat komt niet alleen over dat de locaties niet bekend zijn."

'Zonde van discussie'

Van Hoek wil beleidsmakers aanraden om zich niet te veel te richten op binnenstedelijk bouwen. "Daar ligt heel zwaar een accent op. Kijk nou eens ergens anders naar. Naar hoe je bijvoorbeeld links en rechts een straatje bij kan bouwen. Uit onderzoek blijkt dat dat effectief is. Maar de provincie reageert daar nogal negatief op."

Brans wil vooral gewoon sneller bouwen, zegt hij. "En naar seculair bouwen kijken bijvoorbeeld. Het is zonde om hierover een discussie te voeren."