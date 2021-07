Afgelopen week maakte Makelaarsvereniging NVM bekend dat in het tweede kwartaal van 2021 voor een huis gemiddeld 4 ton werd betaald. Een stijging van zo'n 20 procent ten opzichte van vorig jaar. De vraag is of je nu nog wel een woning moet willen kopen.

Er worden weinig koopwoningen aangeboden: halverwege het tweede kwartaal van 2021 stonden er slechts 15.000 huizen te koop, een jaar eerder waren dat er 33.500. Van de verkochte woningen werd 78 procent boven de vraagprijs verkocht.

Lang wachten

"Wel of niet kopen is en blijft een lastige afweging", zegt hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer aan de TU Delft. "De huizenprijzen stijgen de komende 2 tot 3 jaar nog wel."

Een daling in huizenprijzen hoeven we de komende jaren volgens Boelhouwer niet te verwachten. "De laatste 60 jaar zijn de prijzen maar twee keer gedaald, in 1978 en in 2008. Het kan dus, maar het is niet de verwachting."

'Het laat zich niet voorspellen'

Emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn is wat voorzichtiger. "Het tempo waarin de huizenprijzen nu stijgen is extreem. Het is dansen op de vulkaan."

Hoe het de komende jaren loopt is volgens hem onduidelijk. "Het laat zich niet voorspellen hoe de koopprijs over een jaar zal zijn of twee jaar."

Alternatieven

Het is volgens Boelhouwer belangrijk om te kijken naar alternatieven. "Er zijn nauwelijks alternatieven en de alternatieven die er zijn, zijn duur. Als je huurt betaal je de hoofdprijs in plaats van dat je geld spaart."

Je zou als starter wel langer thuis kunnen blijven wonen. "Maar het is dus nog heel onzeker of en wanneer de prijzen dalen. Dan kan je dus lang wachten."

'Kijk niet naar huisprijs'

Eigenlijk moet je niet kijken naar de huizenprijzen, als je wilt kopen, zegt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster. Belangrijker is de hoogte van je maandelijkse hypotheeklasten.

"Je kan bij die 4 ton denken: dat is wel heel veel geld, dat verdien ik niet in een jaar terug. Maar je moet eigenlijk kijken naar de maandelijkse lasten die volgen."

Evenveel kwijt als in 2000

Vergeleken met eerder zijn de hypotheeklasten volgens De Vries op dit moment niet heel hoog. "Iemand die nu een huis koopt, is ongeveer evenveel kwijt als iemand die bijvoorbeeld in 2000 een huis kocht."

Maar doordat de woningprijzen sneller toenemen dan dat de rente daalt, stijgen de woonlasten wel licht. "Mensen anticiperen op de lage rente. Ze nemen dat voordeel mee in het bod op het huis en overbieden op de vraagprijs. Daardoor nemen de woningprijzen zo hard toe." Als je nu een hypotheek vastzet ben je volgens de Vries minder kwijt dan dat je dat over twee maanden doet. "Als je nu een woning koopt, wordt deze de komende tijd alleen maar meer waard."

Zelf de afweging maken

Als je nu een huis koopt met een vaststaande, lage hypotheek, is er volgens hoogleraar Boelhouwer dan ook niet zoveel aan de hand. "Het leven is natuurlijk nooit zonder risico's. Je kunt je baan verliezen of scheiden en dan gedwongen je huis moeten verkopen."

Maar als je een beetje stabiliteit hebt en gelijk kan beginnen met aflossen, kom je de komende jaren volgens Boelhouwer wel door. "Ik zou zelf nog steeds kopen als dat zou kunnen, maar die afweging moet iemand zelf maken."

'Het geeft rust'

Ook woningmarktexpert De Vries zou persoonlijk een woning kopen als het mogelijk is. "Als je het kan betalen, waarom zou je het dan niet doen? De normen op de Nederlandse woningmarkt zijn streng: je kan eigenlijk geen te hoge lening krijgen."

"Daarnaast wordt je lening vastgezet voor een hele lange periode." Op die manier kunnen je maandelijkse woonlasten niet hoger worden. "En dat geeft ook rust."

Lastige vraag

Voor emeritus hoogleraar Conijn blijft het een lastige vraag. Volgens hem is het alternatief bepalend voor de keuze om wel of niet te kopen. "Als het alternatief is dat je op een klein zolderkamertje zit bij je ouders en ongelukkig bent of in een hele dure huurwoning komt, dan moet je maar gaan kopen."