Op steeds meer plekken in ons land is het elektriciteitsnetwerk overbelast. Als de overheid niet ingrijpt, verandert dat de komende jaren niet. Ondernemer Tim Beckmann komt er steeds vaker niet meer tussen.

Een distributiecentrum dat wordt aangesloten op het stroomnet maar zónder dat er ook daadwerkelijk stroom uitkomt, dat is voor ondernemer Tim Beckman de stand van zaken voor een van zijn nieuwe projecten. Zijn nieuwe distributiecentrum in de buurt van Schiphol wordt wél aangesloten op het net, maar er komt geen stroom uit het stopcontact.

Zonnepanelen en aanvullen met gas

"Veel bedrijven kunnen zich nu niet aansluiten op het stroomnetwerk doordat het simpelweg al vol zit. Wij hebben nog geluk dat we het kunnen oplossen met zonnepanelen", zegt Beckman. Maar daar zijn helaas niet alle problemen volledig mee opgelost. "We zullen jaarlijks nog steeds 400 tot 600 uur zonne-energie per jaar te kort komen. En dan gaan we met gasgeneratoren werken. Voor ongeveer 10 procent worden wij dan weer afhankelijk van gas." En dat terwijl Nederland juist van het gas afwil.

"Het versneld van het gas afwillen zorgt misschien juist voor het probleem van het overbelaste elektriciteitsnet", zegt Beckman. "Het duurt volgens netbeheerders nog 5 tot 7 jaar totdat het net goed genoeg is versterkt om de vraag naar stroom van vandaag de dag aan te kunnen. Ik denk dat deze problemen met het energienetwerk een ontzettende impact gaan hebben op de economische groei van Nederland." Beckman merkt op 5 van zijn locaties dat de netcapaciteit op is.

Samenkomst van ontwikkelingen

Dat het elektriciteitsnet op sommige plaatsen onder druk staat komt door meerdere factoren legt Peter Hofland, woordvoerder bij Alliander, uit. "In Nederland willen we nieuwe huizen. Dat betekent 1 miljoen extra woningen op het elektriciteitsnet."

"Daarnaast zijn we ons in een rap tempo aan het digitaliseren, zijn we bezig met de energietransitie van gas naar elektriciteit en rijden er tegenwoordig niet alleen elektrische auto's maar ook elektrische bussen en vrachtwagens op de weg. Ook de economie blijft maar doorgroeien waardoor bestaande bedrijven zich willen uitbreiden en steeds meer elektriciteit nodig hebben", zegt Hofland.

Geen batterij voor zonne-energie

Bedrijven aansluiten op elektriciteit is dus niet overal meer mogelijk. "In onder andere Nijmegen, Leeuwarden, Zaanstad, Amsterdam zijn nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk bijna niet meer mogelijk zonder wachtlijst."

Hofland legt uit dat een andere kant van het probleem ook is dat er op sommige plekken teveel stroom binnenkomt door zonnepanelen die het netwerk niet goed kwijt kan. "Het netwerk is geen batterij, alle stroom die erop zit moet ook direct ergens naartoe en kan niet bewaard worden. Wanneer er op een warme dag dan meer elektriciteit binnen komt op zonnepanelen dan dat er gebruikt wordt komt er veel spanning op de elektriciteitskabels te staan. Ook hierom moet het netwerk worden verruimd."

Innovatie en overheidssteun

De oplossing voor het overvolle netwerk ligt volgens Hofland in eerste instantie bij de uitbreiding van het netwerk, maar het duurt jaren voordat dat is gebeurd. "Daar zetten wij als organisatie ook vol op in." Maar daarnaast benadrukt hij het belang van ontwikkeling en innovatie. "We zijn hard op zoek naar slimme en innovatieve oplossingen om het net beter te gebruiken en de stroomvoorziening zo ook te verbeteren."

Ook oefenen de netbeheerders in Nederland druk uit op de overheid, en dat is hard nodig zegt Hofland. "Door al die ontwikkelingen die tegelijk samenkomen, is er een heel beperkt aanbod van stroom beschikbaar. Op het moment ligt de verantwoordelijkheid over wie die stroom wel en niet krijgt bij ons, de netbeheerders, en dat zou niet moeten. Wij zijn een uitvoerend bedrijf en onze taak is om te zorgen dat er stroom is. Het is aan de politiek om te besluiten wie wij als eerst moeten aansluiten op stroom maar die verantwoordelijkheid neemt Den Haag nu nog niet."