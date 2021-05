De Huurcommissie, waar je naartoe kunt als je het niet eens bent met een beslissing van je huurbaas, neemt extra maatregelen om de grote achterstand weg te werken. Er liggen ongeveer 10.500 zaken op de plank, bleek vorige week.

Door bezuinigingen en hoge werkdruk kan de Huurcommissie het aantal zaken al jaren niet bijbenen. En toen kwam ook nog de coronacrisis, waardoor onderzoeken op locatie niet door konden gaan. De achterstand is in 3 jaar tijd verviervoudigd, waardoor huurders die teveel huur betalen, of last hebben van lekkages, schimmel of houtrot, moeten soms wel 2 jaar wachten op een uitspraak.

Schriftelijk en meteen een uitspraak

Maar daar wordt nu iets aan gedaan, belooft de Huurcommissie. Bijvoorbeeld door verzoeken schriftelijk af te handelen als er geen twijfel bestaat over het geschil. Een zitting is dan niet nodig en dat bespaart tijd. In plaats van een schriftelijke zitting, kun je binnenkort ook om een online videozitting vragen.

Ook krijgen partijen meteen een uitspraak, in plaats van dat ze daar dagen op moeten wachten. Als ze het er niet mee eens zijn kunnen de betrokkenen de Huurcommissie vragen de zaak opnieuw te bekijken, schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. In die brief staat verder onder andere dat verzoekschriften 'gebruiksvriendelijker' worden gemaakt.

In 2022 alles op orde

Midden 2021 wil de Huurcommissie de achterstand voor ongeveer de helft hebben weggewerkt. En begin 2022 moet alles weer op orde zijn, met een 'normale' voorraad van 3000 tot 4000 zaken. Die kunnen dan binnen de wettelijke termijn van 4 maanden worden afgehandeld.

