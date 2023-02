Gisteren gaf president Biden zijn jaarlijkse toespraak over de staat van het land: de State of the Union. Hij benadrukte daar hoe hij in 2 jaar 12 miljoen banen had gecreëerd, en dat dat er meer zijn dan welke president dan ook. Maar wat zegt dat?

Toen president Biden gisteren de leden van het Amerikaanse congres toesprak, sloeg hij zichzelf op de borst over het aantal banen dat hij in 'slechts' 2 jaar creëerde. Maar wat volgens Amerika-deskundige Frans Verhagen wel belangrijk is om te weten is dat een president helemaal niet zoveel invloed heeft op dat beleid: "Presidenten zeggen altijd dat zij de goede cijfers hebben veroorzaakt en schuiven de verantwoordelijkheid voor slechte cijfers altijd af."

Ontstaan van banen

Volgens hoogleraar economie Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit, is het creëren van banen eerder een verdienste van het Congres. "Zij stellen het budget en de belastingen vast. Die ontwikkelingen dragen bij aan de creatie van werkgelegenheid. En daar komt bij dat Biden het eerste jaar meefietste op het budget van Donald Trump, dus dat jaar kan je dan ook niet echt op zijn conto schrijven."

Daarnaast is het ontstaan en verdwijnen van banen volgens Klamer ook afhankelijk van de economische ontwikkelingen. "Net als dat er nu in Nederland meer banen zijn, heeft Biden ook van de ontwikkelingen geprofiteerd." Maar dat betekent volgens Klamer niet dat Biden helemaal niks heeft bijgedragen aan de nieuwe banen: "Hij heeft infrastructurele projecten opgezet en daarmee de economie gestimuleerd, op die manier heeft hij er wel wat aan bijgedragen."

Problemen arbeidsmarkt

Met 12 miljoen nieuwe banen zijn de problemen op de arbeidsmarkt ook nog niet opgelost, zegt Klamer. Amerika heeft nog altijd behoefte aan nieuwe mensen om te werken in de fabrieken en productiesector. "Dat is het bizarre aan het Amerikaanse beleid, dat ze wel behoeften hebben aan meer mensen, maar grote problemen maken bij de grens."

En niet alleen in de fabrieken hebben ze nog mensen nodig, ook de zorg moet in Amerika ontlast worden, zegt Klamer. Daarom zal Biden volgens hem ook veranderingen moeten aanbrengen in de opleidingssfeer en daarnaast moeten inzetten op meer technologie.

Komende twee jaar

Maar of Biden daar in de komende 2 jaar de kans voor zal krijgen is nog maar de vraag, zegt Verhagen. "Het probleem van Biden is dat hij geen meerderheid meer heeft in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten zitten daar in de minderheid en daardoor kan hij eigenlijk vrijwel geen wetgeving er doorheen krijgen."

Verhagen vertelt dat Biden om die reden gisteren in zijn toespraak wel een soort tactiek toepaste. "Hij zei steeds: ik wil graag samenwerken. Dus hij kan dan wel voorstellen doen en dan dwingt hij de Republikeinen om tegen te stemmen of met hem mee te stemmen." Verhagen legt uit dat dit hem in staat stelt om politieke punten te scoren in de komende 2 jaar. "Maar hij zal een stuk minder gedaan krijgen dan in de eerste 2 jaar zonder die meerderheid in het Congres."