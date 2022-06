Afgelopen nacht riep Joe Biden in een toespraak op tot strengere wapenregels in de Verenigde Staten. Volgens de president zouden er de afgelopen 20 jaar meer schoolkinderen zijn gesneuveld aan het wapengeweld dan militairen en agenten samen.

Sinds de dramatische schietpartij op een basisschool in Texas, waarbij onder andere negentien schoolkinderen omkwamen, is de discussie over wapenbezit in de Verenigde Staten weer opgelaaid.

Strengere wapenwetten

Joe Biden hield donderdagavond vanuit het Witte Huis een toespraak waarin hij pleitte voor strengere wapenwetten. Daarin benoemde hij dat de afgelopen 20 jaar meer schoolkinderen zijn omgekomen door wapengeweld, dan militairen en politie-agenten bij elkaar.

In de Verenigde Staten is het aantal minderjarige slachtoffers van wapengeweld opmerkelijk hoog. Uit cijfers van het Center for Disease Control and Prevention blijkt dat tussen 2001 en 2020 26.764 kinderen tussen de 1 en de 18 jaar zijn overleden als gevolg van wapen gerelateerd geweld.

Gestorven kinderen

Sinds 2004 is dat wapengeweld een stuk gestegen, vertelt Amerika-deskundige Frans Verhagen. "In 2004 liep een wet af waardoor semi-automatische wapens weer beschikbaar werden gesteld voor iedereen. Dat leidde tot meer schietincidenten."

Daarnaast was er een grote stijging vanaf 2015, wat volgens Verhagen komt door de polarisatie en de komst van Trump. "In die tijd is wapenbezit als onderwerp steeds meer tot een cultureel issue gemaakt. Het is een onderdeel van het Amerikaan-zijn volgens de Republikeinen." Hierdoor voelen Amerikanen zich volgens Verhagen bedreigd wanneer wordt geprobeerd om die wapens 'af te pakken.'

Gevaarlijke beroepen versus scholieren

Niet al deze kinderen zijn overigens overleden door de zogenaamde school shootings. Het gaat in dit geval om álle jeugdige slachtoffers van wapengeweld.

En hoeveel kinderen dat precies zijn, wordt duidelijk wanneer de cijfers van de Officer Down Memorial Page erbij worden gehaald. Uit een studie van de Florida Atlantic University blijkt dat er sinds 2001 4.429 politie-agenten overleden tijdens de uitoefening van hun beroep.

Merkwaardig verschil

Uit cijfers van het Amerikaanse minsterie van Defensie blijkt daarnaast dat er in dezelfde periode 5.474 soldaten zijn omgekomen. Dat zijn bij elkaar 9.903 gesneuvelde soldaten en agenten, een stuk minder dan 26.764 kinderen.

Amerikaans historicus James Kennedy noemt het verschil 'merkwaardig'. "Je verwacht dat mensen die gevaarlijke beroepen hebben een groter risico lopen dan kinderen op school. Maar opnieuw is gebleken dat dat helaas niet zo is."