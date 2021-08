De vele schiet- en steekpartijen in Rotterdam afgelopen week halen herinneringen naar boven bij de 25-jarige Rick Resoort. Hij werd 3 jaar geleden neergestoken en kan het gelukkig nog navertellen. "Het is niet normaal om een wapen op zak te hebben."

De geweldsincidenten hebben een grote impact op de stad. In ruim een week vonden er wel negen schietpartijen in en om Rotterdam plaats, midden in een woonwijk liggen de kogels en hulzen nog op de grond. En twee steekpartijen in Rotterdam maakten eerder deze week een einde aan het leven van de 15-jarige Joshua en de 27-jarige Daniël.

'Er worden levens verpest'

3 jaar geleden werd ook Rick slachtoffer van een steekpartij. In het centrum van Rotterdam werd hij tijdens het uitgaan neergestoken. Er is toen ter plekke een openhartoperatie uitgevoerd waarmee zijn leven is gered. Voor 2 dagen werd hij in het ziekenhuis in slaap gehouden terwijl zijn familie en vrienden niet wisten of hij er levend uit zou komen. "Ik heb echt geluk gehad", zegt hij.

De geweldsincidenten van afgelopen tijd laten hem dan ook niet koud. "Mijn ouders kunnen er echt om huilen. Het doet hen denken aan mijn situatie toen. Ik huil er niet meer om, maar het maakt mij vooral boos. Er zal echt iets moeten gaan veranderen. Er worden levens verpest en de daders die dit doen lijken daar weinig besef van te hebben."

Voorlichting op scholen

Zodra de scholen weer beginnen start Rick met het vertellen van zijn verhaal voor de klas. Hij denkt dat daar een van de oplossingen ligt voor de aanpak van de geweldsincidenten. "Ik wil jongeren vertellen hoe ik het als slachtoffer heb ervaren." Bij het aanpakken van gedrag moet je vroeg beginnen, vindt hij. "Veel jongeren worden beïnvloed op school. Ze horen over steekpartijen en denken dat dat normaal is."

De gastlessen van Rick zijn onderdeel van een campagne van Bureau Halt over wapenbezit. Hij hoopt met zijn verhaal bij de jongeren door te dringen en zo zijn steentje bij te kunnen dragen. "Ik wil ze er bewust van maken dat het niet normaal is om een wapen op zak te hebben. En als ik nu in Rotterdam loop, zie ik nou niet dat er echt iets aan wordt gedaan."

Onveilig gevoel op straat

Voorlichting op scholen is volgens VVD Rotterdam-voorzitter Vincent Karremans een van de sleutels tot het aanpakken van de geweldsincidenten. "Er moet snel iets gebeuren om de steek- en schietincidenten in Rotterdam te stoppen", zegt hij. Maar hij vindt dat er nog meer nodig is. "We moeten ook meer preventief fouilleren, werken met camera's en meer jeugdwerkers inzetten in de stad."

Dat is volgens Karremans nodig, want hij ziet dat veel Rotterdammers zich onveilig voelen. "Mensen voelen zich onveilig in hun eigen straat. Dat snap ik wel als de kogels je bijna om de oren vliegen. Je hoeft maar iemand in de stad aan te spreken en die zal dat onveilige gevoel beamen."

Onderzoek naar Rotterdamse Voilence Reduction

Intussen doen burgemeester en wethouder in Rotterdam onderzoek naar de oprichting van een zogeheten Rotterdamse Violence Reduction Unit. Dit idee komt vanuit Schotland waar deze speciale eenheid, de Scottisch Violence Reduction Unit, al 15 jaar bestaat. Door de samenwerking van politie, gezondheidszorg en jeugdwerk is het wapengeweld daar met al 48 procent gedaald en worden er 85 procent minder wapens gedragen.

Over de voortgang van het onderzoek is volgens Karremans helaas nog weinig bekend. "Ik vind het lang duren", zegt hij. "Die schiet- en steekpartijen mogen we echt niet langer pikken."