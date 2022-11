In oktober brak vakbond FNV een record: meer dan 5.000 mensen schreven zich in. En opvallend is dat het vooral jongeren waren die dat deden. Waarom deze opvallende ontwikkeling plaatsvindt, legt vakbondshistoricus Rosa Kösters uit.

Het is de grootste stijging ooit, want normaal gesproken schrijven zich maar 2.500 tot 3.000 mensen in. Dat is vooral te danken aan de succesvolle stakingen die plaatsvonden in september, vertelt Kösters.

'Staken loont'

De aantallen zijn met name toegenomen in sectoren waar gestaakt is of waar nieuwe cao-afspraken zijn gemaakt, ziet Kösters. Ze heeft het onder andere over de stakingen van de NS. "Deze stakingen kregen veel aandacht, waardoor mensen hebben gezien: het kan helpen om te staken, staken loont."

Volgens Kösters verklaart de zichtbaarheid van vakbonden ook het feit dat het vooral jongeren zijn die zich hebben ingeschreven. "Het is niet zo dat jongeren negatief staan tegenover een vakbond, maar veel jongeren weten niet dat een vakbond bestaat."

Zichtbaarheid

En als ze dat wel weten, weten ze vaak niet goed wat die vakbonden doen en kunnen betekenen, zegt Kösters. "Dus hoe zichtbaarder een vakbond, hoe meer jongeren zien dat een staking slaagt en welke thema's belangrijk zijn."

Voor jongeren zijn vakbonden dan ook heel belangrijk om verandering teweeg te brengen, voegt ze toe. "Vakbonden zijn op verschillende manieren actief, met name rondom thema's over werk. In alle belangrijke verworvenheden die wij vanzelfsprekend vinden, hebben vakbonden een enorm belangrijke rol gespeeld. Bijvoorbeeld dat je werkdag 8 uur is, dat je pensioen opbouwt."

'Het heft in eigen handen'

Ook voor student Daan Bos (23) vormden de succesvolle stakingen eind deze zomer de aanleiding om zich bij het FNV aan te sluiten. "Het is solidariteit naar mensen die nu bijdragen aan de maatschappij, ik hoop dat studenten straks ook solidair naar mij toe zullen zijn als ik straks werk."

"Je ziet dat jongeren veel willen staken, zoals over klimaat, maar ook met de renteverhoging op de studieschuld zie je dat studenten massaal boos zijn en in actie komen. En daarvoor moet je bij de vakbond. Samen schouder aan schouder gaan staan."

Werkplezier

Daan hoopt vooral dat zijn lidmaatschap bij FNV bijdraagt aan betere werkomstandigheden. "Ik denk dat het nu belangrijk is dat de lonen omhoog gaan. Je ziet dat werkgevers er alles aan doen om mensen te behouden."

"Maar tegelijkertijd dringt het niet bij ze door dat goede werkomstandigheden en een goed salaris zijn wat mensen nodig hebben om zichzelf te voorzien in hun levensonderhoud en ook om hun werk leuk te vinden."

Nieuwe aanwas

"Veel mensen zien de vakbond als van oude, grijze mannen. Maar die nieuwe aanwas laat ook zien dat jongeren het heft in eigen handen kunnen nemen om daar verandering in te brengen", voegt de student toe.

"Door samen in actie te komen en een punt te maken, laten we zien wat we waard zijn en krijgen we het geld en de omstandigheden die we verdienen."