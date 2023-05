Vakbond CNV wil dat werkgevers autorijdende werknemers gaan compenseren voor rekeningrijden. Maar als de werknemer de financiële gevolgen niet ervaart, heeft rekeningrijden dan nog wel effect? "Zelfs opletten dat autorijden niet goedkoper wordt."

Betalen per gereden kilometer wordt pas in 2030 geïntroduceerd, maar de vakbond heeft de kosten nu alvast doorberekend. Ze pleiten voor een vergoeding van 30 cent per kilometer.

Nu echt in 2030

Decennialang was het in de politiek een heet hangijzer, maar in het coalitieakkoord staat dat rekeningrijden er in 2030 toch echt komt. De variant waar het kabinet voor lijkt te gaan, is die waarbij iedere gereden kilometer even duur is. Ongeacht het tijdstip, de soort weg of het type auto waar je in rijdt.

Vakbond CNV wil dat werkgevers de reiskostenvergoeding voor hun personeel dus omhoog gooien naar 30 cent. Ook FNV, de grootste vakbond van Nederland, staat achter dit standpunt. "Met de huidige inflatie kunnen mensen dit er echt niet bij hebben", zegt algemeen bestuurder van de FNV, Bas van Weegberg. "Sowieso vinden wij dat naar je werk reizen per saldo geen geld zou mogen kosten."

Vooral voor de inkomsten

Maar werkt een kilometerheffing dan nog wel? "De overheid wil de heffing vooral invoeren om dalende inkomsten uit brandstofaccijnzen en aanschafbelasting te compenseren", zegt verkeersexpert aan de TU Delft Bert van Wee.

"Automobilisten die elektrisch rijden hoeven deze namelijk niet te betalen, en dat zijn er steeds meer. Wie die kilometers betaalt, maakt voor de overheid niet uit." Het doel van extra inkomsten haalt de overheid dus wel.

Wegenbelasting verlaagd

Maar hoe zit het dan met de andere voordelen van een kilometerheffing, zoals minder files en minder CO2-uitstoot? "Mensen gaan natuurlijk niet de auto laten staan, als het ze toch niets extra kost."

"Sterker nog, als er een kilometerheffing komt, wordt de standaard wegenbelasting verlaagd. Met de vergoeding van 30 cent waar CNV voor pleit, moet je opletten dat de auto naar werk pakken, niet juist góedkoper wordt."

Bekijk ook Het maakt voor je brandstofgebruik echt uit of je 100 of 90 rijdt op de snelweg

Niet de meest effectieve variant

Sowieso is de variant waar het kabinet voor wil gaan, volgens Van Wee zeker niet de meest effectieve. "Om files te voorkomen moet je rijden in de spits duurder maken. Nog beter is meer vervuilende auto's, meer laten betalen."

"Maar dat is wel een heel complex systeem, dus in die zin heb ik wel begrip voor deze vlakke heffing."