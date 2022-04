Om gasverbruik te verminderen heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verschillende noodmaatregelen geadviseerd. Eén daarvan is de maximumsnelheid met 10 kilometer per uur verlagen. In Nederland dus van 100 naar 90. Zet dat zoden aan de dijk?

Door de oorlog in Oekraïne rijzen de olie- en gasprijzen de pan uit. Reden voor Nederlanders om hun gasverbruik drastisch te verminderen. Volgens het IEA zou één van de maatregelen het verlagen van de maximumsnelheid kunnen zijn. Maar in BNR Nieuwsradio op vrijdagochtend werd gezegd dat 90 of 100 kilometer per uur, niet zo heel veel verschil zou maken. Helpt het nou wel, of niet? We zochten het uit.

Nuttige maatregel

Carlo Brantsen, hoofdredacteur van het autotijdschrift CARROS vertelt dat dit wel degelijk een goede maatregel kan zijn om verbruik te verminderen. "Het betekent dat je minder toeren maakt, dus minder van je motor vergt. Daardoor consumeer je minder benzine", zegt hij.

Hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft Bert van Wee geeft aan dat het zo'n 5 procent aan diesel kan besparen: "Niet alle transport gaat via de snelweg dus als je dat weghaalt, dan is dit een hele minimale schatting van wat we minder zouden verbruiken bij een maximumsnelheid van 90."

Gedrag

Volgens Van Wee kan het gedrag van mensen ook een belangrijke invloed uitoefenen: "Als je weet dat je maar 90 kilometer per uur mag rijden, dan gaan mensen al gauw andere transportmogelijkheden overdenken zoals de trein."

De snelheid ontmoedigt daarmee dus ook het gebruik van de auto in het algemeen. Ook dat bevordert natuurlijk de vermindering van het gasverbruik.

Koppige Nederlanders

Hoewel de bereidheid onder de onderzochte Nederlanders van de Kieswijzer vrij hoog is: 6 op de 10 is het eens met het verlagen, is dat volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen van korte duur.

"Toen de maximumsnelheid van 120 naar 100 werd verlaagd, zag je ook dat mensen zich hier niet echt aan hielden. Tot corona kwam en er veel saamhorigheid ontstond. Dat is nu weer weg."

Harder

Ondanks dat het dus mooie resultaten zou kunnen opleveren zoals het IEA voorschrijft, denkt Tertoolen dat we ons er niet aan willen houden: "Een auto kan nou eenmaal harder, en de automobilist wil dat ook. We hebben al gezien dat na corona Nederlanders weer sneller zijn gaan rijden, dus ik voorspel dat een verlaging van de maximumsnelheid naar 90 weinig invloed zal hebben op het rijgedrag."

Of de maatregel ingesteld wordt, is nog niet duidelijk. Tot die tijd kunnen we volgens Carlo Brantsen in elk geval zelf al wat minder toeren maken: "Laat je auto niet warm draaien, schakel vroeg door, en wanneer je ziet dat de motor warm is kan je iets hogere toeren maken." Dat het niet zoveel zou schelen om de maximumsnelheid te verlagen zoals in BNR Nieuwsradio vanmorgen werd gezegd, klopt in elk geval niet.