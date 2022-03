Dankzij veel zon en wind kan er al weken veel duurzame energie worden opgewekt. Zoveel zelfs dat elektriciteit soms bijna gratis is. Maar de meeste consumenten profiteren daar niet van. Ard Jonker uit Utrecht bedacht daar iets op.

"Mijn energierekening was voor de maand februari negatief. Dat betekent dat mijn huis volledig energieneutraal was", vertelt Ard Jonker. Met een zelfontwikkelde app monitort hij de elektriciteitsprijs, waardoor hij voortdurend weet wanneer het gunstig is om stroom te gebruiken of juist niet.

Autoaccu als energieopslag

De accu van de elektrische auto van Ard is eigenlijk zijn energieopslag. Als de elektriciteit goedkoop is, slaat hij extra energie op in die accu en bij hoge stroomprijzen gebruikt hij de opgeslagen elektriciteit in zijn huis.

En wanneer hij de stroom niet nodig heeft verkoopt hij deze zelfs terug aan de energiemaatschappij. Met winst. "Ik kook elektrisch vanuit de opgeslagen energie in mijn auto. Als ik niet kook, lever ik het aan het net."

Als consument handelen in energie

Ard is door zijn zelf ontwikkelde systeem naast consument ook (een kleine) handelaar in elektriciteit. "Ik ben begonnen vanuit idealisme. Van oorsprong ben ik webdesigner, maar dat vond ik te ver afstaan van de energietransitie. Toen heb ik me verdiept in wat ik zelf kon doen om aan de transitie bij te dragen en heb ik besloten een elektrische auto te kopen en een lader."

Hij houdt het allemaal bij op een zelfontwikkelde app, maar het is niet zo dat hij de hele dag naar zijn telefoon zit te staren. "Ik hou het niet handmatig in de gaten, want ieder uur wisselt de prijs. Die prijzen worden de dag van tevoren aangekondigd en het in- en eventueel verkopen is geautomatiseerd."

Gratis stroom

Van de sterke prijsschommelingen kan Ard profiteren, omdat hij een zogenoemd 'dynamisch energiecontract' heeft bij zijn energiemaatschappij: bij zo'n contract wordt de prijs die je betaalt voortdurend aangepast aan de hoeveelheid beschikbare stroom.

Als er veel wind staat en de zon schijnt volop dan wordt er zoveel stroom opgewekt dat energiemaatschappijen het nauwelijks kwijt kunnen en soms zelfs gratis moeten aanbieden.

Niet profiteren van lage prijzen

Afgelopen weekend was dit op zaterdag en zondag het geval. De prijs van groene energie op de energiemarkt daalde tot ver onder de gemiddelde consumentenprijs van 62 cent, die nu geldt als je een nieuwe overeenkomst wil afsluiten.

De meeste mensen profiteren daar niet van, omdat ze in hun energiecontract een vaste prijs hebben afgesproken, zodat er ook geen verrassingen ontstaan.

Stroomprijs meegestegen met gasprijs

Zo'n dynamisch energiecontract zou volgens hoogleraar gespecialiseerd in de energiemarkt Saskia Lavrijssen van de Tilburg University veel meer mensen kunnen helpen om veel bewuster met hun stroomgebruik om te gaan. "Gebruikers met een dynamisch contract zullen waarschijnlijk veel meer stilstaan bij de prijs per moment en op het juiste moment opladen. Dat is ook voor de overbelasting van het net belangrijk."

De stroomprijs die de meeste mensen betalen is het afgelopen jaar verdrievoudigd, omdat veel van onze elektriciteit nog door gas en kolen wordt opgewekt. Ook volledig groene stroom wordt verkocht alsof deze wordt opgewekt met gas. In EU-verband wordt gekeken naar hoe deze prijskoppeling kan worden losgelaten, zodat het nog aantrekkelijker wordt om goedkope groene stroom te gebruiken.

Ook een risico

Volgens Lavrijssen biedt het slimmer gebruiken van de beschikbare energie ook een grote kans om minder afhankelijk te worden van gas en kolen. "Ik denk dat het geholpen had als hier eerder over nagedacht was, dan zouden we makkelijker van het Russisch gas af kunnen."

De Tilburgse hoogleraar waarschuwt wel dat dynamische prijzen ook een risico vormen en niet voor iedereen zijn weggelegd, omdat met name in de winter de hoeveelheid duurzame energie lager is en de prijzen dan juist flink oplopen.

Rol voor de overheid

"Je kunt de prikkel inbouwen dat je je stroomgebruik aanpast aan de prijs, maar je moet wel de risico's afdekken." De overheid kan daar volgens haar een belangrijke rol spelen.

"Het moet makkelijker worden gemaakt, waarbij er bijvoorbeeld een app is waarop je kan kijken hoe het zit en je je energieverbruik in de gaten kan houden."

Vaatwasser en wasmachine op juiste moment aan

Voor Ard is dat al dagelijkse praktijk. "Het begint nu een sport te worden om te kijken, wanneer ik de vaatwasser en de wasmachine kan aanzetten. Een paar weken geleden was de stroom 80 cent per kilowattuur en dan is het kostbaar."

Het gebruik van zijn elektrische auto is eigenlijk al gratis. Als het aan de Utrechter ligt, gaan veel meer mensen van zijn ervaringen profiteren.

Anderen helpen

Samen met een beginnend bedrijf is hij het systeem nu nog verder aan het verbeteren. "We werken er nog aan dat we zeker weten dat we alleen groene stroom afnemen."

Hij wil de kennis en software vervolgens delen. "Ik denk dat ik de enige of een van de weinigen ben die dit nu doet en we kunnen anderen helpen hetzelfde te doen."