'Het energienetwerk in Nederland dreigt compleet vast te lopen.' Daarvoor waarschuwt netbeheerder Enexis, in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over het elektriciteitsnet.

De netbeheerder, die de distributie van energie in noord-, oost- en zuid-Nederland verzorgt, pleit voor gesubsidieerde inzet van grote batterijen bij zonneparken. Op die manier kan het stroomnet efficiënter gebruikt worden en de klimaatdoelstellingen toch gehaald, is het idee.

Energie voor 's avonds

Met behulp van zo'n batterijsysteem kan een deel van de zonne- en windenergie die overdag wordt opgewekt tijdelijk worden opgeslagen, om 's avonds te gebruiken of als de zon niet schijnt.

"Dan laat je de batterij leeglopen en gebruik je die extra opgewekte zonne-energie op een goede manier. Je maakt het net eigenlijk efficiënter", zegt chief transition officer Jeroen Sanders van Enexis.

Klimaatdoelstellingen

In het kader van de energietransitie zijn er de laatste jaren veel zonne- en windparken bijgekomen. Maar het elektriciteitsnet kan de toevoer van al die duurzame energie nauwelijks. Daarom is die efficiëntieslag nodig, legt Sanders uit.

"Als we dat niet regelen, halen we onze klimaatdoelstellingen niet. Je kunt wel zonneparken neerzetten, maar als je de elektriciteit die er vandaan komt niet kan afvoeren via het stroomnet, dan kun je ook geen CO2 besparen."

20 miljoen zonnepanelen

De netbeheerder baseert zich op een nieuw onderzoek, dat ze uitvoerde met TKI Urban Energy (onderdeel van de Topsector Energie) en denktank CE Delft. Daaruit blijkt dat lokale opslag van zonne-energie een enorme bijdrage kan leveren aan de energietransitie.

"Als we dit maximaal benutten, komt er binnen 2 jaar ruimte vrij voor 7.5 gigawatt aan extra zonneprojecten. Bijna een verdubbeling van de huidige hoeveelheid van 8 gigawatt. Dat staat gelijk aan zo'n 20 miljoen zonnepanelen, waarmee je 2 miljoen huishoudens kunt voorzien van energie. Dat levert een CO2-besparing op van 1,6 tot 2,2 miljoen ton per jaar", zegt Sanders.

Petitie

Voor ondernemers is zo'n batterijsysteem nu nog niet rendabel. Sanders vindt dat de politiek dat moet stimuleren. Enerzijds met subsidies, anderzijds wellicht met afspraken dat op een moment dat een zonnepark zo'n batterijsysteem plaatst, het dan voorrang krijgt op het aansluiten op het net."

Vorige week boden de netbeheerders en een aantal maatschappelijke partijen al een petitie aan aan de minister. Daarin pleiten de partijen voor 'een brede set van maatregelen' waaronder dat het grootschalig inzetten van batterijen gestimuleerd wordt om zo versneld zonne-energie op het net te brengen.