Dure elektriciteit en een stroomtekort. Netbeheerder TenneT waarschuwt voor deze risico's, die vooral bedrijven treffen. In het Brabantse Hapert is de nood zo hoog dat ze geen tijd hebben om op een oplossing te wachten en delen de bedrijven hun energie.

"Dat beeld is een ramp. Ik dacht: dan moet je bij ons komen kijken", reageert Marco van Geel op het bericht van TenneT. Hij is voorzitter van het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert, directeur van machinebouw VGI-groep en liep zelf al aan tegen de grenzen van de stroomnet.

Wel 2.225 zonnepanelen, maar geen aansluiting

Nadat Van Geel van TenneT grond had gekocht voor nieuwbouw van zijn bedrijf, bleek dat hij eigenlijk helemaal niet aan de slag kon. "Wij zijn hier gekomen en hebben toen 2.225 zonnepanelen gelegd. Toen we dat net hadden liggen, kregen we bericht dat we niet konden terugleveren en we konden ook geen nieuwe stroomaansluiting krijgen."

Van Geel klaagde daarop bij de gemeente van wie hij de grond had gekocht. "We waren daar helemaal niet blij mee en werden ermee geconfronteerd door ondernemers", vertelt wethouder Hetty van der Hamsvoort van de gemeente Bladel. Zo ontstond het idee voor een 'energiehub'. De bedrijven werken samen met de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis.

Stroom wordt gedeeld

Die 'energiehub' betekent dat achttien bedrijven uit Hapert de stroom met elkaar gaan delen. De overtollige stroom, die wordt opgewekt met duizenden zonnepanelen en een nog te bouwen windmolen, wordt opgeslagen in grote batterijen. Als er dan extra stroom nodig is, dan kunnen de bedrijven allemaal gebruik maken van de opgeslagen elektriciteit.

Ze hoeven dan zo min mogelijk stroom van het overbelaste energienet te halen. Als er te weinig duurzame stroom is, kunnen de bedrijven met een gasturbine zelf stroom opwekken. Dat alles zorgt er niet alleen voor dat de huidige bedrijven kunnen uitbreiden, maar dat er ook ruimte is voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

Wethouder: hebben hulp van het Rijk nodig

"Het grote voordeel is dat we een stukje onafhankelijker zijn geworden van Enexis", vertelt Van Geel als trotse initiatiefnemer van de 'energiehub'. "We hebben elkaar nodig en er is een groepscontract", vervolgt hij. De windmolen, de accu's en de techniek moeten nog worden geregeld, maar dat zijn de laatste details.

"Ik word hier erg enthousiast van", zegt wethouder Van Hamsvoort. "Ik vind het heel erg fijn dat we met ondernemers deze stap kunnen zetten en ben ook heel trots op die ondernemers dat zij het lef hebben om hierin te investeren. Maar we hebben wel hulp nodig en hopelijk ziet de overheid en het Rijk dat. We kunnen het als gemeente niet alleen", benadrukt ze.

