Inmiddels wordt er al bijna een jaar gevochten in Oekraïne. Wat kan het land in 2023 verwachten: weet het Oekraïense leger een doorbraak te forceren of komen de Russen met een voorjaarsoffensief? We vragen het aan militair analist Mykola Bielieskov.

Als we Bielieskov vragen of hij online een interview wil geven, zegt hij: "Dan moet het tussen 16.00 en 18.00 uur, anders heb ik geen internet." Het geeft nog eens aan hoezeer Oekraïners moeten improviseren om te functioneren en te overleven. Bielieskov zelf formuleert het zo: "Wij hebben in Oekraïne een keuze tussen 2 dingen: of we vechten en houden vol, of we worden slachtoffer van genocide. Er zit niets tussenin."

'Staakt-het-vuren is goedkope truc'

Het door de Russische president Vladimir Poetin voorgestelde staakt-het-vuren tijdens de orthodoxe kerst (vandaag) is volgens Bielieskov een goedkope truc. "Hij wil een herhaling van nieuwjaarsavond voorkomen", zegt de militair analist, die is verbonden aan het Oekraïense nationale instituut voor strategische studies

Op 1 januari belden Russische soldaten die gestationeerd waren in een geïmproviseerde kazerne in de bezette plaats Makijivka - tegen de voorschriften in - massaal met het thuisfront. Het Oekraïense leger kon door die gsm-signalen hun locatie achterhalen en viel de kazerne aan. Mogelijk zijn bij de aanval honderden dienstplichtigen gesneuveld.

Oekraïne en Rusland in patstelling?

"Als het staakt-het-vuren mislukt, kan Poetin mooi Oekraïne de schuld geven en redelijk overkomen, terwijl hijzelf werkelijk elke afspraak aan zijn laars lapt", stelt Bielieskov. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het voorstel dan ook afgewezen. Volgens hem is de oorlog pas voorbij is als alle Russische soldaten uit zijn land zijn.

En dus gaan de beschietingen in Oekraïne 'gewoon' door, Kerstmis of niet. Het voor orthodoxe christenen belangrijke feest verandert ook aan de situatie aan het front eigenlijk niets: de strijdende partijen lijken daar beland in een patstelling.

'Dit wil ik geen patstelling noemen'

Maar Bielieskov vindt het woord patstelling niet juist: "Daar spreek je van als 2 partijen zich neerleggen bij een bestaande situatie. Daar is geen sprake van: zodra wij rond Bachmoet een beetje verslappen rukken de Russen op. En als de Russen gaten laten vallen doen wij dat ook."

"Vergeet ook niet de enorme vernietiging die de Russen aanrichten op burgerdoelen en infrastructuur. Daar vallen nog iedere dag slachtoffers", benadrukt de Oekraïense militair analist. "Dat noem ik geen patstelling."

Loopgraven van de Russen

Het is volgens hem wel zo dat zowel Oekraïne als Rusland niet de capaciteit hebben om de militaire situatie radicaal te veranderen. "Daarom heeft generaal Zaloezjnyj (de opperbevelhebber van het Oekraïense leger, red.) in december al aangegeven dat we veel meer zware wapens tanks en munitie nodig hebben."

Bielieskov zegt dat de Russen met hun diepe loopgraven iedereen willen laten geloven dat het onbegonnen werk is om daar doorheen te breken. "Zo willen ze het Westen verleiden om de Oekraïners te laten onderhandelen." Hij erkent dat het 'zwaar en moeilijk' wordt om door de Russische linies te breken, 'maar niet onmogelijk'.

Meer wapens en munitie nodig

Het Oekraïense leger de Russen wel degelijk verslaan, benadrukt hij. Als ze maar genoeg wapens krijgen: "Elke oorlog die niet snel beslist wordt, verandert in een uitputtingsslag. En dan gaat niet alleen wie het hardst kan vechten, maar ook om wie het snelst de productie van wapens en munitie kan opschalen."

"Vorig jaar hebben we 3.000 tanks en 6.000 pantservoertuigen van de Russen vernietigd. Dat is een veel hoger tempo dan waarin Rusland nieuwe voertuigen kan produceren", vervolgt de militair analist. "Maar ook wij hebben een constante aanvoer van wapens en munitie nodig."

'De Oekraïners zullen volhouden'

Volgens Bielieskov worden de komende 6 maanden cruciaal voor zijn land. "Het Westen is nu bezig om de wapenproductie op te voeren, de Russen zullen het dan door gebrek aan productiecapaciteit afleggen. Het duurt alleen misschien wel een jaar voordat die nieuwe moderne precisiewapens er zijn."

"Wij moeten het tot die tijd volhouden en dat zullen we ook doen", zegt hij strijdvaardig. "In 2022 waren er ook bepaalde verwachtingen en die hebben de Oekraïners volledig overstegen. Ga er maar vanuit dat we ook in 2023 tot veel meer in staat zijn dan iedereen denkt."