De Russen lijken te zijn weggetrokken uit de Oekraïense havenstad Cherson. Toch heeft Oekraïne nog geen poging gedaan om de stad definitief terug te veroveren. Begin dit jaar vertrok Leo de Lange naar Cherson voor de liefde. Hij maakt zich zorgen.

Leo zat maanden in Cherson toen de Russen daar waren, maar wist uiteindelijk toch te vluchten naar Georgië. Inmiddels is hij met z'n vrouw weer terug in Oekraïne, in Kiev. Terug naar Cherson gaat hij nog niet.

Onduidelijk of er nog Russen zijn

De Russische minister van Defensie zegt dat Rusland zich terugtrekt uit Cherson, maar dat was voor Leo lang onduidelijk.

"We werden een paar dagen geleden gebeld door iemand die door de stad gereden was. En die vertelde ons dat er geen Rus meer te bekennen was. Alle roadblocks waren leeg. Ook grote roadbloks waar eerst gepantserde wagens stonden met 20 soldaten. Dan denk je dat de Russen weg zijn, maar de dag erna rijden ze toch weer met pantservoertuigen rond", vertelt Leo.

Wat gaan ze doen?

Leo vreest een Russische actie in Cherson. "Ze hebben ook gevangenen vrijgelaten, dus er lopen groepjes gevangenen door de stad. Dat maakt je angstig. Je weet niet wat ze van plan zijn en wat ze gaan doen."

Leo hoort van mensen die nog wel in Cherson zijn dat er heel vragen zijn. Ook bij hemzelf. "Gaan ze de dam doorbreken zodat de stad onderloopt, gaan ze een vieze bom gebruiken? Er is geen logische verklaring meer voor wat er gaat gebeuren. Trekken ze zich terug, of schieten ze de stad plat?"

Mensen die achter zijn gebleven

Zelf is Leo met z'n vrouw naar Kiev gegaan. Op veel plekken in de stad is geen water en geen elektriciteit. En alles van waarde is meegenomen uit de stad. Leo is bang voor wat er met mensen gaat gebeuren die ervoor gekozen hebben om in Cherson te blijven.

"Veel mensen die er nu nog zijn hebben er echt voor gekozen om in de stad blijven. Heel veel collaborateurs, die samenwerken met de Russen, zijn gevlucht. De mensen die achterblijven, daarvan kunnen de Russen zeggen: dat zijn partizanen, of Oekraïense nazi's, zoals ze dat noemen. Dan hebben de Russen niet het gevoel dat ze die moeten beschermen of moeten ontzien. Dat maakt het echt heel moeilijk. Daar hebben we heel veel angst voor."

Wachten op bevrijding

Zelf is Leo nog lang in Cherson gebleven, vertelt hij. Hij hoopte op een bevrijding van de stad. "Dan ga je ook aan wensdenken doen. Dan denk je: het duurt niet lang meer, ik blijf zitten. Nog een week, dan worden we bevrijd. Ik heb dat maanden gedacht. Tot het te gevaarlijk werd en dan ga je toch weg."

"Hoge generaals zeggen hier dat Cherson bevrijd is voordat de echte winter is uitgebroken, in januari of februari. Maar ik durf het niet te hopen. Je weet gewoon echt niet wat ze gaan doen."