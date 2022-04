Een swipe naar rechts op Tinder bracht Leo de Lange onverwacht in een oorlog, waar je elkaar wel heel snel leert kennen. Voor een date ging hij in januari naar het Oekraïense Cherson. Snel daarna begon de oorlog. "Je denkt dat het niet van deze tijd is."

Na de eerste date met zijn vrouw in het Oekraïense Cherson ging het snel: ze hadden het leuk samen en het stel besloot samen te wonen. Dat er oorlog zou komen, had Leo niet verwacht. Maar kort daarna werd Cherson ingenomen door de Russen. "Ineens zit je er middenin", vertelt hij.

Oorlog als relatietest

Een oorlog is een betere test voor je relatie dan samen naar IKEA gaan, vindt Leo, maar dan moet het niet te lang duren. "Ik denk steeds: nog een week, nog een week en dan is het over. Dat zeg ik tegen mezelf. Het houdt mij op de been. Ik hoop echt dat het snel voorbij is. Prepare for the worst, hope for the best."

De beschieting in Cherson blijven maar doorgaan, vertelt hij. Hier en daar probeert het stel gewone dingen te doen, maar steeds op je hoede zijn, gaat na zoveel weken aan je knagen. "Ik merk dat het vermoeiend is. Je probeert je normale routine te volgen, maar je ontkomt er niet aan."

Rode lampjes door het keukenraam

Leo kan zich redelijk staande houden in de oorlog, maar er zijn hele enge momenten. "We zijn een keer echt heel bang geweest", vertelt hij. "Mijn vriendin liep langs het raam van de keuken, het gordijn was open. En ineens was de keuken vol met rode lichtjes van geweren. We doken op de grond om te schuilen, je doet de gordijnen dicht. En na een minuut of 2 waren de lichtjes weer weg. We zagen toen dat de soldaten buiten iets in brand hadden gestoken."

"Er wordt al weken heen en weer geschoten", vertelt Leo over de situatie waarin hij zit. "Dus dat ze vanuit Olesjki richting Mykolaiv schieten. En er gaan geruchten dat er zelfs Russische artillerie bij het voetbalveld van Cherson staan, maar dat zijn geruchten. Ik heb van kennissen uit Mykolaiv gehoord dat ze echt het gevoel hebben dat ze het nieuwe Marioepol gaan worden."

Waanzin

De stad Cherson werd al snel na het uitbreken van de oorlog ingenomen door de Russen. "Er is toen op dag 2 of dag 3 heel zwaar gevochten. Wij zaten toen bij de ouders van zijn vriendin, die een hele grote kelder hebben." Het ene uur was de brug in Cherson in handen van de Russen en het volgende uur weer in handen van Oekraïne.

"Het was wachten tot die brug opgeblazen zou worden, maar dat gebeurde maar niet. En dan zie je de waanzin ervan. Dat er dus echt met een tanks een ander land wordt binnengevallen."

Klopt de informatie?

Leo zit in een oorlog, die eigenlijk niet de zijne is. Maar hij ontkomt er niet aan om dagelijks met oorlog bezig te zijn. Hij heeft ook contacten binnen het Oekraïense leger.

"Die vechten in het front van Cherson", vertelt Leo. Maar ook hier is zoals oorlogsverslaggevers wel vaker zeggen: het eerste dat verdwijnt in een oorlog, is de waarheid. "Zij zeggen dat ze niet van plan zijn om een groot offensief naar Cherson toe te doen, vanuit Oekraïne, omdat dat haast onmogelijk is. Het is allemaal een soort steppe-gebied, dus als je daar met een tank rijdt, ben je gewoon een schietschijf. Maar of dat waar is, weet je niet."

Als buitenlander vluchten

Waarom gaat Leo niet gewoon naar huis? Hij praat veel met zijn vriendin over vertrekken of niet. In het begin was dat te gevaarlijk, toen er regelmatig vluchtende mensen werden gedood.

Nu is vertrekken opnieuw een optie, maar de vraag is hoe veilig dat is. Als niet Oekraïner is hij bang om als spion gezien te worden.

Door Russisch gebied

"Er zijn twee manieren. Je kan richting De Krim gaan, dus door Russisch gebied. Als je daarnaartoe rijdt moet je door zo'n twaalf Russische road blocks heen. Vanaf daar kun je vliegen naar bijvoorbeeld Moskou en vanaf Moskou naar Turkije. Dat is een route die veel mensen nemen", vertelt Leo.

"De andere route is van Mykolaiv naar Odessa en van Odessa naar Moldavië of verder naar het Westen. Maar ook dan moet je door Russische road blocks heen. Maar ik ben een beetje bang om dat te doen, omdat ik buitenlander doen. Het is misschien onterecht, maar het weerhoudt mij omdat ze misschien denken dat ik een spion ben."