Hoewel de dreiging in de Oekraïense stad Odessa voelbaar blijft, laten weer steeds meer mensen zich op straat zien. Verslaggever Marcel van der Steen bracht er zijn laatste weekend door, na drie weken vanuit Odessa verslag te hebben gedaan van de oorlog.

Sinds de start van de oorlog is havenstad Odessa, in het zuidwesten van Oekraïne, een van de belangrijkste doelwitten geweest van Rusland. Het wordt gezien als onderdeel van het 'oude Rusland' en is een strategische plek.

Dreiging blijft

Aan het begin van deze maand werd de stad nog bestookt met raketaanvallen. Toch is het de Russen ook hier, net als in Kiev, vooralsnog niet gelukt om de havenstad te veroveren. Daarmee verdwijnt de dreiging die in de lucht hangt niet.

Volgens Van der Steen is die nog altijd voelbaar: "Het is hier relatief veiliger geworden doordat de frontlinie is opgeschoven naar het oosten, maar dat kan altijd opeens weer veranderen."

Terrasjes

Steeds meer mensen lijken uit hun huis te komen. "Dit weekend was er toch weer meer leven op straat. Iets meer mensen komen naar buiten, ik heb zelfs een paar terrasjes gezien."

"Mensen maken nu een optelsom en het zou gewoon niet heel logisch zijn als ze nu worden aangevallen", zegt van der Steen.

Gezonken schip

Doordat het schip de Moskva is gezonken, zijn andere schepen die nog voor de kust van de stad lagen verder weg gaan liggen. Ook dat zorgt ervoor dat mensen de straat weer iets meer op durven.

Toch benadrukt Van der Steen dat het verdwijnen van de Moskva andere dreigingen niet uitsluit: "De Moskva had weliswaar de belangrijkste raketten aan boord, maar de stad kan net zo goed nog uit de lucht, vanuit de Krim of via andere schepen aangevallen worden."

Moldavië

Van der Steen vertrok vanochtend uit Odessa en nu in de hoofdstad van Moldavië aangekomen. De rit daar naartoe was nog niet zo gemakkelijk. In een taxi met twee chauffeurs is hij via een langere route de grens overgestoken: "De normale grensovergang staat nog steeds vol met files, daarom zijn we via Roemenië gereden."

Tijdens de rit kwam van der Steen in een uur tijd zo'n tien checkpoints tegen: "Dat zijn er echt heel veel. Oekraïne zit er bovenop, niemand kan zomaar het land verlaten." Het voelt raar voor Van der Steen om het land te verlaten, omdat het conflict immers nog niet afgelopen. De aankomende tijd neemt van der Steen toch even rust. Of hij teruggaat naar Oekraïne is nog niet duidelijk.