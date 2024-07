Wandelen met de hond of bijkomen op een terras, tot voorkort deden de inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kyiv dit zonder zorgen, want de oorlog vond vooral in andere delen van het land plaats. De aanslag op het kinderziekenhuis zagen ze niet aankomen.

2,5 jaar na de Russische invasie in Oekraïne kwam de raketaanval op het kinderziekenhuis in Kyiv van afgelopen maandag onverwacht. De hoofdstad had de afgelopen tijd steeds minder last van Russische aanvallen, die leken zich meer te richten op andere delen van het land. Dit omdat de luchtverdediging daar minder goed is. "Het is heel bijzonder dat deze raketten er doorheen kwamen."

Geen reden voor paniek

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen verbleef de afgelopen week in Kyiv, ook hij zag de raketaanval niet aankomen. "Het was al een tijdje rustig geweest qua grote aanvallen in de buurt van Kyiv", vertelt hij. "In de week dat ik er was, was er een beperkt aantal andere raketaanvallen. Er was een raket boven de stad uit de lucht geschoten, brokstukken kwamen op een flatgebouw terecht. Maar er was volgens mij alleen maar schade, geen gewonden."

Voor de inwoners van de hoofdstad was er op dat moment dus geen reden om in paniek te leven. "Niet iedereen gaat meer naar schuilkelders als het alarm gaat, tenzij het om een grote aanval gaat." Volgens de oorlogsverslaggever zijn de mensen die er wonen de afgelopen jaren ontspannender geworden, omdat ze hun leven willen leven. "En de aanvallen waren ook qua frequentie iets minder geworden."

'Lijkt een land zonder oorlog'

De raketaanval waarbij het ziekenhuis afgelopen maandag op klaarlichte dag werd geraakt en waarbij veel doden vielen kwam dus erg onverwachts. De dag ervoor zat Melissen, samen met inwoners van Kyiv, nog te genieten in de zon. "Het was zondag, een ontspanningsdag. Het was heel mooi weer, 29 graden."

"Ik zat in een park, bij de rivier", gaat hij verder. "Hier gaan veel mensen graag naartoe en op zo'n moment lijkt het alsof het een land zonder oorlog is."

Gerustgesteld over lot

"De mensen die er nu wonen of terug zijn gekomen, kiezen hier bewust voor. Ze zijn dan ook meer gerustgesteld over hun lot", legt hij verder uit. "Ze denken vaak: de kans dat ik hier geraakt word, is heel klein." Maar verder valt de stroom in de stad nog wel vaak uit en gaat het luchtalarm regelmatig af. Er zijn af en toe dus toch wel tekenen van de oorlog die in andere delen van het land wordt uitgevochten.

Wat Melissen verder wel opvalt tijdens zijn bezoek aan Kyiv, is de hoeveelheid mannen die op krukken loopt, ze missen een been of hebben een prothese. "Op die manier is de oorlog wel aanwezig." De militairen zijn vaak in de grote stad, omdat het wordt gezien als het zorgcentrum van Oekraïne. Hier kunnen ze rusten, ziekenhuizen bezoeken en naar een prothesecentrum.

'Vechten met de handrem erop'

Maar, denkt Melissen, na de raketaanval op het kinderziekenhuis zullen veel mensen in Kyiv toch alerter worden. Ook voorspelt hij dat president Zelensky zich nu zal focussen op meer luchtverdediging en aanvallen. "Rusland leek zich meer te oriënteren op andere steden waar de luchtverdediging slechter is. Aan Kyiv verliezen ze heel veel raketten omdat de verdediging zo goed is, dus het is heel bijzonder dat deze raketten er wel doorheen kwamen."

Maar de luchtverdediging vergroten kan wel moeilijk worden, omdat steun hierin van landen als de Verenigde Staten tot nu toe uitblijft. "Zelensky wil dieper in Rusland aanvallen, maar VS wil Moskou niet vernederen. Ze mogen wel een beetje net over de grens wat dingen raken, maar dat is eigenlijk vechten met de handrem erop."