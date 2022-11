Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Nederland de export en import met Rusland flink opgeschort. Maar zien we dit ook terug in de geldstromen naar Rusland? Hoewel we minder importeren uit Rusland, is de handel met Moskou wel meer waard geworden.

Op de website van de New York Times verscheen dit weekend een artikel over hoe de Russische invasie in Oekraïne gefinancierd wordt. De Amerikaanse krant bekeek de handelswaarde van Rusland met verschillende landen en vergeleek deze met de handelswaarde van voor de oorlog. Opvallend is dat ondanks de sancties de handelswaarde tussen Rusland en Nederland lijkt toegenomen.

Export en import

"Wat de New York Times heeft gedaan, is de huidige maandelijkse import- en exportwaardes van Nederland met Rusland vergeleken met de waardes van voor de oorlog", legt Marjolijn Jaarsma uit, econoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "Daarin zien we dat de waarde van de export van Nederland naar Rusland met 52 procent is afgenomen en de waarde van de import vanuit Rusland met 74 procent is toegenomen."

Volgens Jaarsma komt dit overeen met de cijfers van het CBS. "Als we kijken naar de eerste 8 maanden van dit jaar, dan zien we dat de export gedaald is met 40 procent en de import gestegen is met 59 procent vergeleken met 2021."

Handelswaarde en handelsvolume

Hoe kan het dat de import gestegen is, terwijl we Rusland juist sancties hebben opgelegd? Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de handelswaarde en het handelsvolume. We zijn namelijk qua volume veel minder gaan importeren uit Rusland. "Toen we na de invasie de sancties aan Rusland oplegden, kregen we gigantische prijsstijgingen. Dat heeft de daling van het handelsvolume heel erg gecompenseerd", legt Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, uit.

Dat bevestigt Jaarsma. Aan hoeveelheden zijn we 20 á 25 procent minder gaan importeren uit Rusland, maar door het prijseffect is de handelswáárde enorm gestegen.

Financieren oorlog

Betekent dit ook dat we de oorlog in Oekraïne financieren? "Je koopt producten en die betaal je netjes. Waar het land de opbrengsten voor gebruikt, is aan het land zelf. Rusland zal die opbrengsten ongetwijfeld voor de oorlog gebruiken", zegt Brakman.