Toen vannacht bleek dat er echt sprake was van een Russische invasie in Oekraïne, wisten Robert Jansen sr. en Robert Jansen jr. dat er spannende tijden aanbraken voor hun houthandel. Zij importeren voor de Nederlandse markt veel hout uit Rusland.

"We hebben vanmorgen direct gebeld met zakenpartners in Rusland", vertelt Robert Jansen jr.. Sinds de jaren 80 runt de familie een handel in hout in Santpoort Noord.

Import uit Rusland

Over de breedte van de economische gevolgen is nog weinig exact bekend, zeker voor Nederlandse handelaren, maar dat het dingen gaan veranderen en dat we die in de Nederlandse economie gaan voelen, daar is weinig twijfel over bij de heren.

Als houthandelaar haalt Jansen veel hout uit Rusland. "70 procent van ons hout komt uit Rusland. We weten niet hoe het daarmee verder gaat."

Onzekerheid

Nu de SWIFT-betalingssystemen ter discussie staan en er wordt overwogen Russen uit het internationale betalingssysteem te weren, kan Jansen straks mogelijk zijn Russische leveranciers niet meer betalen als zij hout leveren.

De onzekerheid voor de houthandelaar is groot. "Er zijn nog een aantal ladingen onderweg en we hebben ook al wat bestellingen vooruit betaald, het is nu afwachten en kijken wat daarvan overblijft."

Schaarste aan hout heeft grote gevolgen voor de bouw

Het bedrijf heeft wel buffers aangelegd en voorraden in huis, voor dit soort situaties. "De komende tijd wordt het hout heel schaars, heel veel hout komt uit Rusland."

Veel hout dat wordt gebruikt in de bouw komt volgens Jansen uit Rusland. "Van sommige platen komt wel 30 procent uit Rusland. Dat hebben we hier keihard nodig voor de bouw. Fabrieken hebben al enorme levertijden en achterstanden. Als het hout uit Rusland wegvalt, maak ik me grote zorgen over de bouw."

Na de zomer

De houthandelaar uit Santpoort Noord vreest dat de bouw stil kan komen te liggen na de zomer. Veel opdrachten worden volgens hem al een tijd doorgeschoven door achterblijvende leveringen, ook door de stormen van de afgelopen tijd.

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland kan ervoor zorgen dat het volgens Jansen zo kan zijn dat de bouw na de zomervakantie wel eens echt stil zou kunnen komen te liggen.