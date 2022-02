Rutte wil maximale sancties tegen de Russische agressie. De EU overlegt nog welke sancties dat worden. "Het enige wat Poetin wil, is het herstellen van het Russische Rijk. Dat is landhonger en dat moeten we aanpakken", zegt Europarlementariër Groothuis.

Een manier om Poetins landhonger te straffen is met financiële sancties. De handel bevriezen, Russische banken afsluiten van het internationale betalingssysteem Swift en geld afpakken van de elite-kliek rondom Poetin. Als zij worden geraakt, wordt het voor de Russische economie lastiger om te functioneren, denkt Europarlementariër Bart Groothuis.

Digitaal aanvallen?

Tot nu toe heeft de EU niet naar Rusland gecommuniceerd wat de financiële consequenties precies zullen zijn. Dat zou ze wel moeten doen, vindt Groothuis. "We moeten zeggen: dit is het pakket en je economie wordt verkreupeld als je niet binnen een aantal dagen je troepen terugtrekt."

Geld afpakken is makkelijk vanuit Nederland, maar cyberexpert Roland Prins denkt dat Poetin de financiële gevolgen allang heeft ingecalculeerd. Hij ziet mogelijkheden in het digitale domein. "Het is een goed middel om druk uit te oefenen, het is relatief goedkoop, en er gaan geen mensen bij dood", zegt hij.

Bron: EenVandaag

Gevaar van Russische hack

Maar daarvoor zijn we eigenlijk al te laat, denkt cyberexpert Prins. Poetin is allang binnen bij alle relevante instituten in Oekraïne. "Het duurt soms wel een halfjaar om 1 bedrijf te beveiligen. Een heel land duurt veel langer", zegt Prins. Prins heeft daarom 'werkelijk geen idee hoe de Nederlandse hulp bij de digitale verdediging van Oekraïne een verschil kan maken'.

En digitaal aanvallen? Dat is niet zonder gevaar. "Als wij Rusland hacken, dan legt dat niet het hele land plat. Maar als wij door Rusland worden gehackt, dan ligt alles hier wel plat. Nederland is namelijk een van de meest digitale landen ter wereld." Ook Europarlementariër Bart Groothuis ziet niet zoveel in digitaal aanvallen: "Dat is niet iets waartoe je moet oproepen, want het kan gemakkelijk escaleren."

Ontoelaatbaar

Wat we nog wel kunnen - of zelfs moeten - doen, is: de Russische media buiten werking stellen, zegt de Europarlementariër. "De desinformatie die zij verspreiden is ontoelaatbaar", vindt Groothuis. Russische media berichten namelijk vandaag veelal positief over Rusland.

"Poetin heeft zich volledig vrij verklaard. De kosten daarvoor moeten sky high worden. Daar gaan we vanavond aan werken." In Brussel komen vanavond de regeringsleiders van de EU-landen bijeen. Dan beslissen zij over de sancties.