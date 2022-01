Een dreigende Russische troepenopbouw, westerse diplomaten die worden teruggetrokken uit Kiev: de spanning rond Oekraïne loopt nog altijd op. Irina woont in Oekraïne en is niet bang voor een invasie. "De Russische strategie is al jaren dreigend."

"Ik hoorde pas over de nieuwe oplopende spanningen toen mijn Nederlandse schoonzus erover begon", vertelt Irina Muhka, een Oekraïense die in het Oosten van het land woont, in Dnipro. "Spanningen met Rusland zijn hier aan de orde van de dag, het nieuws hier behandelt echt niet alles."

Russische soldaten

Irina woont minder dan 300 kilometer van het front in Oost-Oekraïne. Sinds 2014 woedt er oorlog in dat deel van het land. "Er zijn altijd aanvallen in het oosten, er gaan daar altijd mensen dood", vertelt ze. "De ziekenhuizen in mijn stad liggen regelmatig vol met soldaten."

Internationale media meldden dat er de afgelopen maanden zo'n honderdduizend Russische soldaten naar het grensgebied zijn gestuurd. De Amerikanen zeggen zelfs dat de Russen een invasie voorbereiden.

Goede reden om te waarschuwen

Dat het Westen nu zo veel aandacht besteedt aan het conflict, maakt Irina zenuwachtig. "Aan de ene kant vraag ik me af waarom nu ineens, want er staan hier altijd tienduizenden Russische soldaten aan de grens", legt ze uit.

"Aan de andere kant, de Verenigde Staten hebben ongetwijfeld een goede reden om te waarschuwen. Ze trekken niet voor niets hun ambassadepersoneel terug, dat zijn wel signalen waar ik me druk over maak."

Inburgeringsexamen

Vooral de inname van de hoofdstad Kiev baart haar zorgen. Volgens experts is dat één van de mogelijkheden: Rusland zou de hoofdstad in kunnen nemen en de regering vervangen door een pro-Russische president.

"Ik moet 10 februari naar Kiev, voor mijn inburgeringsexamen Nederlands." Irina's vriend is Nederlands en ze heeft plannen om in Nederland te gaan wonen en werken. "Ik hoop vooral dat ik in Kiev kom, over daar zíjn maak ik me niet heel druk. Mocht het gebeuren, dan denk ik niet dat het met veel geweld gepaard gaat. Maar goed, misschien is dat wel naïef gedacht."

'Wat kan je doen?'

Irina benadrukt dat ze geen idee heeft wat ze kan verwachten van de situatie. "Misschien zijn we hier wel heel dom, dat we gewoon doorgaan met ons leven. Maar wat kan je doen?", verzucht ze. "Dit is denk ik een manier om met de spanning om te gaan. Zo doen we het al jaren. Er is al sinds 2014 dreiging. Als je je daar de hele tijd druk over maakt, word je gek."

En zelfs als er sprake blijkt van een invasie, dan heeft ze geen idee wat ze moet doen. "In de Verenigde Staten krijg je les in school shootings, ik heb geen flauw idee waar ik heen moet als ze daadwerkelijk binnenvallen," vertelt Irina. "Zijn er veilige plekken in de stad? Moet ik thuisblijven, of vluchten?"

'Dreiging is effectiever dan oorlog'

Tegelijkertijd is ze niet écht bang dat het tot een invasie komt. "Ik denk dat dit juist de strategie van Rusland is, al jaren. De dreiging van oorlog is effectiever dan daadwerkelijk oorlog voeren", legt ze uit. De Oekraïnse economie krijgt namelijk harde klappen door de dreiging van Rusland.

De Oekraïense minister van Europese zaken zei deze week dat het stabiel houden van de bankensector in het land al net zo veel gekost heeft als militaire assistentie van de Verenigde Staten. Irina: "De economische gevolgen zijn voor ons veel dichterbij van een eventuele inname. Het leven was al veel duurder geworden en dat wordt waarschijnlijk nog wel veel erger."