Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zijn dinsdag in Kiev om te praten over de onrust aan de grens met Rusland. Oud-secretaris generaal van Buitenlandse Zaken Ed Kronenburg vertelt wat het nut is van deze gesprekken.

Diplomaten zijn ontzettend druk om grip te krijgen op de situatie tussen Rusland en Oekraïne. Rutte en Hoekstra zijn niet de enige buitenlandse ministers die langsgaan in Oekraïne. Ook afgevaardigden van Duitsland zijn in Rusland geweest om te praten.

Hart onder de riem

"Eigenlijk kun je niet heel veel meer dan solidariteit tonen", zegt oud-diplomaat Ed Kronenburg over het bezoek van Rutte en Hoekstra aan Kiev. "Heel veel andere mogelijkheden zijn er niet." Maar langsgaan is beter dan even bellen, zegt hij. "Het is een gebaar dat ze maken door elkaar in levende lijve te ontmoeten."

Het bezoek zal geen inval van Rusland voorkomen. "Het zal ook weinig invloed hebben op de algehele gang van zaken, maar het heeft wel een politieke betekenis. Het is Oekraïne een hart onder de riem steken. En het krijgt ook politiek aandacht natuurlijk."

Frankrijk als voorzitter van de EU

Maar dat betekent niet dat het bezoek niet veel voorstelt, zegt Kronenburg. "Je moet er alles aan doen om erger te voorkomen. Dat is je taak." Het is belangrijk om tot op de laatste seconden met elkaar te blijven praten, zegt hij. "Ik ben er ook van overtuigd dat er achter de schermen echt heel veel gebeurt om dit op te lossen."

Frankrijk is op dit moment voorzitter van de Europese Unie en ook president Emmanuel Macron is erg druk bezig om te kijken of hij de spanning tussen de twee landen kan verminderen. "Hij heeft dat in het verleden ook al geprobeerd met Rusland. Maar nu met het oog op het voorzitterschap zal hij er alles aan doen om het te deëscaleren", zegt Kronenburg. "Je laat ook aan Rusland zien dat je niet accepteert wat er gebeurt, maar dat zal inderdaad niet heel veel verschil maken", doelt hij op een mogelijke inval.

Oud-diplomaat Ed Kronenburg in EenVandaag op NPO Radio 1

Europa vs Amerika

Macron springt in het gat dat voormalig bondskanselier Angela Merkel van Duitsland heeft achtergelaten. "Zij had haar eigen contacten met Poetin en heeft altijd geprobeerd om het kruit uit het vat te houden. Macron probeert nu ook om tot een gelijk met Poetin te komen."

Of Poetin ingaat op Macron, is de vraag. "Het zou een mogelijkheid kunnen zijn voor Poetin om aan te geven: ik kan wel met Europa tot een afspraak komen, maar niet met Amerika. Dan leidt hij geen gezichtsverlies. Dat zou kunnen."