Russische spionnen voeren in Duitsland heimelijk campagne om Berlijn tegen Oekraïne op te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van Reuters. Het is volgens inlichtingenexpert Willemijn Aerdts een beproefd recept: "Dit hebben we in Nederland ook vaker gezien."

Zowel op straat als online proberen aanhangers van Rusland erop aan te dringen dat Duitsland stopt met het steunen van Oekraïne. "In Nederland zagen we dat bijvoorbeeld met het Oekraïne-referendum ook", zegt Aerdts. "Pro-Russische mensen in Nederland gingen zich toen bemoeien met de campagnes. Ze probeerden op die manier het publieke debat te beïnvloeden."

Eerder bij MH17 gezien

"Een ander voorbeeld dat we hebben gezien is rond MH17, waar een Nederlandse blogger betrokken was bij een mediaproject dat zogenaamde alternatieven had voor het neerhalen van die vlucht", vertelt de inlichtingenexpert over de manieren waarop Rusland probeert de publieke opinie hier te beïnvloeden.

"We weten dat Rusland heel geraffineerd is in dit soort zaken", zegt ze daarover. "Het zou me niets verbazen, zeker nu we zien dat ze dat in Duitsland zo actief doen, dat ze het ook in Nederland proberen."

'Soms heb je het niet door'

"Wat we in ieder geval zien in Nederland is dat groepen en ook politieke partijen geld uit Rusland ontvangen", vervolgt Aerdts. "Het is duidelijk dat de oorlog een hybride conflict is. Het gaat niet alleen maar om wapens, maar er worden ook cybermiddelen ingezet."

In de Koude Oorlog, tussen de 'westerse kapitalistische' landen en de 'oosterse communistische' landen, zag je dit soort beïnvloeding volgens haar ook veel. "Zowel bij de VS als de Sovjet-Unie was het een tactiek om zoveel mogelijk desinformatie - wat we nu ook zien - te verspreiden. Daar hebben de Russen nu de gewoonte aan overgehouden dat ze het nog steeds proberen."