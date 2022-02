Via nepaccounts op LinkedIn proberen geheime diensten van China en Rusland bedrijfsgeheimen in Nederland te stelen. Vooral werknemers van techbedrijven zijn doelwit. "We zijn een innovatief land dus we hebben veel te verliezen", waarschuwt de AIVD.

Het gaat vaak om berichten die 'niet logisch' zijn, zegt directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Erik Akerboom. "Berichten van profielen die je niet kent, over dingen die te mooi zijn om waar te zijn. En dat zijn ze dus ook vaak niet."

Breder probleem

Hoewel LinkedIn nu in het nieuws is, vinden ook op de andere sociale media criminele activiteiten via Russische of Chinese nepaccounts plaats, waarschuwt Akerboom. Hij is zelf ook weleens benaderd door zo'n account. "Maar ik ben op mijn hoede, omdat ik in het vak zit."

De AIVD-directeur maakt zich vooral zorgen over mensen en bedrijven in innovatieve sectoren, zoals de high tech en tuinbouw. "Wij hebben veel te verliezen, want we zijn een innovatief land, bijvoorbeeld op het gebied van landbouwinnovatie. Buitenlandse inlichtingendiensten willen juist deze unieke kennis stelen. En als dat niet op een legale manier lukt dan maar illegaal. Kennis is macht. Ze werpen een breed net uit en kijken dan wie er reageert."

Stap voor stap

Exacte gegevens heeft de AIVD niet, maar het gaat om duizenden keren per jaar, zegt Akerboom. "Een fractie daarvan hapt toe en maakt persoonlijk contact, en een fractie daarvan is bereid om informatie te geven voor geld."

Dat gebeurt niet zomaar ineens. "Daar is een heel traject voor. Stap voor stap toe worden mensen naar het punt geleid dat ze bereid zijn om informatie vrij te geven."

'Check before you connect'

Waarom Akermans juist nu waarschuwt? "We zien dat er gebruik wordt gemaakt van een veelheid aan technische middelen. Niet alleen via LinkedIn maar ook via andere social media en met gebruik van deepfake."

"De combinatie is bijzonder en neemt toe. Het gaat ons erom dat iedereen zich ervan bewust is dat dit gaande is. Dus bij elk verzoek dat je krijgt: check before you connect."