Europese autobouwers verliezen marktaandeel aan Chinese merken zoals BYD en NIO. De Europese Commissie vermoedt illegale staatssteun vanuit China en staat op het punt de importtarieven fors te verhogen. "Dit kan zorgen voor duurdere elektrische auto's."

Chinese elektrische auto's zijn bezig aan een forse opmars op de Europese wegen. Volgens de Europese koepelorganisatie Transport & Environment was in 2019 nog maar 0,4 procent van de verkochte elektrische auto's van een Chinees merk, in 2027 is dat naar verwachting al 20 procent. Om te voorkomen dat de Europese merken zoals Volkswagen en Renault worden overvleugeld staat de Europese Commissie op het punt om de importtarieven te verhogen.

Duurdere elektrische auto's

Er wordt verwacht dat de importtarieven uit zullen komen tussen de 15 tot 30 procent bovenop de prijs van de auto. Ron Stoop, strategisch Analist Geo-economie bij het HCSS, zegt dat elektrische auto's hierdoor op de korte termijn mogelijk duurder zullen worden voor de consument. Maar de Europese Commissie neemt dit besluit niet zomaar, zegt Stoop. "Al sinds afgelopen najaar loopt er een groot onderzoek omdat de Europese Commissie ziet dat er sprake is van een ongelijk speelveld door staatssteun."

China geeft deze staatsteun al langer aan hun elektrische autobouwers volgens Stoop. Hij wijst op onderzoekers die schatten dat de Chinese overheid hun autobouwers in totaal tussen de 100 en 150 miljard euro aan subsidies heeft geven. Mede door deze subsidies zouden Chinese autobouwers goedkoper kunnen produceren dan Europese merken en dat zorgt dus voor een ongelijk speelveld.

Geen handelsoorlog verwacht

Het invoeren van hogere tarieven blijft vaak niet zonder gevolgen. Als Europa met hogere importtarieven voor auto's komt, dan is de kans groot dat China met een tegenreactie komt, zegt Stoop. "China dreigt bijvoorbeeld om op haar beurt verschillende Europese producten zwaarder te belasten."

"Denk hierbij aan luxe auto's uit Europa, maar ook aan landbouwproducten zoals varkensvlees en zuivel." Toch verwacht hij niet dat dit uitmondt in een grootschalige handelsoorlog omdat het voor China belangrijk blijft om producten te kunnen exporten naar Europa.

Grote klappen

De angst van veel Europese politici is dat China dankzij de staatssteun aan autobouwers op lange termijn goedkopere auto's kan maken. Dan zou de Europese auto-industrie grote klappen krijgen en krimpen. Hierdoor wordt Europa afhankelijker van China, gaan veel Europese banen verloren en loopt Europa economische achterstand op.

Volgens Stoop is deze angst niet onterecht en hij wijst daarbij naar een productgroep waarbij China Europa eerder heeft overvleugeld: zonnepanelen. "Duitsland was eerst een grote producent van zonnepanelen. Toen is China maximaal gaan investeren in grondstoffen en in de productie van zonnepanelen, daardoor werden de meeste Duitse bedrijven uit de markt geconcurreerd."

'Ga niet achteroverleunen'

China heeft nu het leeuwendeel van de productie van zonnepanelen in handen. "De Duitsers zien dat als een teken aan de wand. Zij zijn bang dat dit opnieuw kan gebeuren, maar dan met auto's. En dan zijn de gevolgen nog veel groter." Om een herhaling van de zonnepanelen te voorkomen, zijn veel politici voor het ophogen van de importtarieven.

Door deze tarieven worden Chinese elektrische auto's tijdelijk wat duurder, waardoor Europese merken makkelijker kunnen concurreren. Maar dit is voor de Europese auto-industrie ook een belangrijke waarschuwing volgens Stoop. "Ga nu niet achteroverleunen, maar zie dit als een soort van reddingsboei, waar je jezelf nu nog omhoog aan kan trekken."