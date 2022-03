Producten worden kleiner, terwijl het prijskaartje gelijk blijft. Een verborgen prijsverhoging die steeds vaker voorkomt, blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Radar. "Het is niet verboden, maar wel volksverlakkerij."

Dat de prijzen in de supermarkt stijgen valt op en dat heeft verschillende oorzaken.

Prijsstijgingen

"Door klimaatverandering zijn veel grondstoffen duurder geworden, maar ook de energiekosten, arbeid en verpakkingskosten zijn gestegen," zegt retaildeskundige Paul Moers. En het einde is volgens hem nog niet in zicht.

"Er zijn allemaal externe factoren die spelen, denk maar eens aan de oorlog in Oekraïne", legt hij uit. "Die problemen zijn niet zomaar opgelost. Dus we gaan dit jaar nog meer prijsstijgingen zien en daardoor ook verpakkingstrucs van fabrikanten."

Bron: EenVandaag Voorbeelden van krimpflatie

Minder waar voor hetzelfde geld

Het verkleinen van de productinhoud noemen economen 'krimpflatie'. Inflatie beschrijft het effect van stijgende prijzen, waardoor het leven er duurder op wordt. Krimpflatie maakt het leven ook duurder, omdat de consument minder waar voor hetzelfde geld krijgt.

"Producenten doen dit op zich slim, maar belazeren de consument er wel mee. Want 10 procent prijsverhoging hebben mensen door. Maar door de inhoud 10 procent te verminderen maar de prijs gelijk te houden, merkt bijna niemand," zegt Moers. "Dat wordt vervolgens ook niet gecommuniceerd, alleen thuis raakt alles sneller op."

Grondstof- en arbeidskosten

EenVandaag heeft alle fabrikanten om een reactie gevraagd. Een aantal daarvan heeft niet gereageerd of heeft zich onthouden van commentaar. Veel producenten zeggen dat de inhoud van producten te verminderen vanwege de gestegen grondstof- en arbeidskosten en dat de supermarkten de verkooprijzen bepalen.

Het CBL, de branchevereniging van supermarkten, zegt bekend te zijn met krimpflatie. "Het kan zijn dat fabrikanten proberen verkoopeenheden te verkleinen. Dat kan allerlei redenen hebben."

Prijs per kilo

Volgens het CBL moet er daarbij gedacht worden aan commerciële afwegingen, maar ook aan een oproep om porties te verkleinen in het kader van gezondheid.

"Dat neemt niet weg dat het altijd duidelijk moet zijn wat de prijs per kilo is. Dat staat in de meeste gevallen ook op etiketten en verpakkingen vermeld. Nederlanders zijn prijsbewust genoeg om te zien dat ze hetzelfde betalen voor minder inhoud."