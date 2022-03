Ondanks de compensatiemaatregelen van het kabinet verwacht 42 procent financiële problemen. Minder boodschappen, niet naar de bioscoop of grote aankopen uitstellen. Lage én hoge inkomens letten nu al extra op hun portemonnee.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 26.000 mensen. De stijgende energieprijzen en de Russische inval in Oekraïne zorgen er dit jaar voor dat de gemiddelde koopkracht met 2,7 procent daalt. Alle energie maatregelen die het kabinet nu neemt kunnen op ruime steun rekenen. Maar ze zijn volgens de meerderheid (58 procent) onvoldoende om de daling van de koopkracht op te vangen.

Te veel mensen grijpen mis

Er zijn genoeg andere groepen die ook hard extra compensatie nodig hebben, is de gedachte. Zoals mensen die net boven het minimum zitten, en ouderen met een klein pensioen, die grijpen nu mis. "Onbegrijpelijk dat ze die in de kou laten staan. Letterlijk, met die hoge stookkosten", zegt iemand daarover.

Ook begrijpen mensen niet dat er miljarden voor andere zaken worden uitgegeven, terwijl het hier om de dagelijkse uitgaven van miljoenen burgers gaat. En panellid schrijft: "In de coronacrisis werd er met miljarden gestrooid en er is een vette pot voor het klimaat. Waarom nu dan niet meer geven? Voor veel mensen is deze crisis nog wel erger."

Grote zorgen bij lage inkomens

Veel ondervraagden maken zich zorgen over hoe ze de komende 3 maanden financieel door moeten komen. Een derde (31 procent) verwacht een beetje financiële problemen, één op de tien vreest voor grote problemen, opgeteld 42 procent. De helft (54 procent) verwacht geen geldproblemen.

Bij de deelnemers met een inkomen onder modaal zijn de geldzorgen het grootst: 58 procent verwacht (meer) financiële problemen. Velen hebben nu al moeite om rond te komen en ze denken dat hun situatie verder zal verslechteren. "Aardig dat het kabinet wat doet aan de benzineprijs, maar ik kan sowieso geen auto betalen. Ik fiets de aanbiedingen af, koop geen kleding, ga niet op vakantie. Ik maak me zorgen over hoe het moet als de prijzen nog verder stijgen", zegt iemand met een laag inkomen.

Bijna iedereen let op uitgaven

Alle inkomensgroepen, van laag tot hoog, voelen nu al de recente prijsstijgingen in hun portemonnee. De meeste mensen letten inmiddels op hun uitgaven. Bij de deelnemers die minder dan modaal verdienen is dat het duidelijkst: 82 procent let daar op de kleintjes. Ook de groep die modaal tot twee keer modaal krijgt doet dat massaal (71 procent).

En zelfs de hoogste inkomens denken langer na voordat ze hun geld uitgeven. De helft (55 procent) van de deelnemers die twee keer modaal of meer verdienen let op hun uitgaven.

Helft laat auto vaker staan

Er wordt vooral bezuinigd op zaken die nu het duurst zijn, zoals gas en benzine. De helft zet de verwarming een graadje lager (49 procent). Sommigen draaien de knop zelfs flink naar beneden en trekken een extra trui aan.

Wie een auto heeft, denkt wat langer na over een ritje. De helft van de automobilisten in het onderzoek (52 procent) laat hun voertuig wat vaker staan. Dit gaat alleen om mensen die zelf de recordhoge brandstofprijzen moeten betalen. Want bij de panelleden die een elektrische auto hebben, of bij wie de baas betaalt, is die prikkel er veel minder.

Bezuinigen op boodschappen

Drie van de tien ondervraagden gaan minder uit, zoals naar een restaurant of bioscoop (29 procent) of stellen grote aankopen, zoals een dakkapel, uit (30 procent). Ruim een derde (37 procent) doet minder of goedkoper boodschappen.

Vooral lagere inkomens zijn druk bezig om de kosten van hun basisbehoeften in deze dure tijd zo laag mogelijk te houden: 63 procent van hen bezuinigt op de boodschappen. Iemand schrijft: "Ik koop afgeprijsde groenten, soms vlees, het goedkoopste brood, houdbare spullen en nooit merkartikelen. Zo lukt het net, maar ik weet niet waar ik nog meer op kan bezuinigen."