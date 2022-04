"Zet de thermostaat 2 graden lager." Die oproep doet de overheid in een nieuwe campagne over verminderen van ons gasverbruik. Die 2 graden minder hebben vooral effect op je eigen uitgaven, zo blijkt. Elke graad scheelt 7 procent in kosten.

Als 1 miljoen huishoudens hun thermostaat naar beneden zetten en korter douchen, scheelt ons dat 7 procent gas, zei klimaatminister Rob Jetten optimistisch. Iets te optimistisch: het is een stuk minder, berekende lector Energietransitie Martien Visser.

Korter douchen

Om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, is de overheid een campagne gestart om ons bewuster te maken van ons energiegebruik. De twee belangrijkste adviezen: zet de thermostaat 2 graden lager en douche niet langer dan 5 minuten.

Maar klopt die 7 procent wel? Martien Visser maakte op Twitter een rekensom en kwam op 6,6 procent minder gas uit: bijna 7 procent dus. Maar dat geldt alléén als iedereen deze maatregelen neemt. Dus zowel thuis, als op kantoren, scholen, ziekenhuizen en ga zo maar door.

Eigen portemonnee

We moeten dus massaal de thermostaat naar beneden zetten om er veel van te merken. Maar toch loont het, al is het alleen al voor je eigen portemonnee. "Als je de verwarming een graadje lager zet, en dat dus voorheen niet deed, dan scheelt je dat 200 euro per jaar", zegt energie-expert Puk van Meegeren van Milieu Centraal.

"Als je je douchetijd terugbrengt van 9 naar 5 minuten bespaar je 130 euro per jaar op gas en water", zegt Van Meegeren. De prijzen zijn berekend aan de hand van de huidige, hoge energieprijzen. "We gaan uit van 1,74 euro per kubieke meter gas. Een jaar geleden was dat nog 80 eurocent. En het kan zijn dat mensen zelfs nog meer betalen", vertelt Van Meegeren.

Voorbereiden op de winter

Maar dat is niet het enige wat je kan doen om je gasverbruik te verminderen. Verwarm bijvoorbeeld ook geen ruimten waar je niet aanwezig bent, adviseert Van Meegeren. We doen dat namelijk vaker dan we denken. En bereid je déze zomer al voor op komende winter.

"Het ziet er namelijk naar uit dat de prijzen volgend jaar ook hoog zijn. Je huis beter isoleren is sowieso goed, ook voor het klimaat. Neem eventueel een hybride warmtepomp in plaats van een cv-ketel, of plaats er een naast je cv-ketel", zegt Van Meegeren.