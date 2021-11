Meer dan 2 euro betaal je inmiddels voor een liter Euro 95. De brandstofprijzen rijzen de pan uit en dat doet menig automobilist pijn in de portemonnee. Wat kan je zelf doen om autorijden een beetje betaalbaar te houden? "Rijd bewuster en zuiniger."

"Mensen gaan tegenwoordig met knikkende knieën naar de pomp", zegt Jos van der Drift. Hij is auto-expert bij de ANWB en krijgt de laatste tijd steeds meer telefoontjes met de vraag hoe je zuiniger kunt rijden.

Auto laten uitrollen

"Het belangrijkste is om je auto verantwoord te gebruiken: niet eerst je motor warm draaien en dan pas krabben bijvoorbeeld." Het is volgens Van der Drift een open deur, maar toch blijkt het soms moeilijk om gewoontes af te leren.

"Sommige mensen sprinten bijvoorbeeld van stoplicht naar stoplicht terwijl je eigenlijk zo min mogelijk moet remmen en gas geven. Rustig rijden dus en vooral de auto laten uitrollen", is zijn advies.

Het Nieuwe Rijden

Voor wie het echt moeilijk vindt om zijn rijstijl te veranderen, zijn er cursussen om te leren hoe je zuinig rijdt. Voorzitter Arno Smits van Bovag Rijscholen verzorgt dit soort lessen: "Ze zijn onderdeel van Het Nieuwe Rijden (HNR): een campagne uit 2006 die mensen stimuleert om hun rijstijl aan te passen."

Volgens het HNR moet de weggebruiker langzamer rijden, beter vooruitkijken en minder abrupt optrekken en remmen. "Dat bespaart namelijk allemaal weer energie", legt Smits uit. "Mensen die voor 2006 hun rijbewijs hebben gehaald, hebben vaak een hele andere rijstijl aangeleerd: zo snel mogelijk naar het kruispunt en weer zo snel mogelijk weg als het stoplicht op groen springt."

'Honderden euro's besparen'

Bewuster en zuiniger rijden is volgens hem dan ook een van de beste manieren om geld te besparen. "Voor sommige bedrijven kan het wel 5.000 tot 10.000 euro per vrachtwagen per jaar schelen", zegt Smits. Helpt deze manier ook de gewone automobilist? "Zeker, het kan je honderden euro's per jaar besparen."

Op de campagnewebsite van HNR staat dat je zelfs 20 procent minder kosten maakt als je je rijstijl verandert. Toch kloppen reguliere automobilisten zelden bij hem aan voor een cursus zuinig rijden. "We klagen wel allemaal over de brandstofprijzen, maar als we er zelf iets aan kunnen doen, dan hebben we er opeens geen tijd meer voor", zegt hij.

Meer dan alleen brandstof

Het zijn dan ook vooral bedrijven die op les gaan. "Zij doen het niet alleen omdat tanken steeds duurder wordt, maar ook om te besparen op ongelukskosten", zegt Smits. "Als je goed anticipeert en rustiger rijdt, is de kans op een ongeluk minder groot. Ook zorgt het voor minder nevenschade."

Daarmee doelt Smits op bijvoorbeeld de reputatie van een bedrijf. "Als een medewerker in een auto van de zaak waar mooie reclame voor jouw bedrijf op staat als een bezetene rijdt, dan hebben andere weggebruikers geen fijne herinnering aan jouw bedrijfsnaam", legt hij uit. "Dat is een soort antireclame en dat kan je veel geld kosten."

Bewustwording

Toch is een cursus niet noodzakelijk, denkt zowel Smits als Van der Drift. "Het gaat vooral om een stukje bewustwording. Als het kwartje is gevallen, ben je vaak al aardig op weg." Naast rijden volgens HNR heeft Van der Drift meer tips. "Je kunt ook de meest economische route kiezen op je navigatiesysteem: dan krijg je waarschijnlijk wegen waar je gewoon lekker door kunt rijden", tipt hij.

"Of probeer drukte te vermijden. Als je bijvoorbeeld om half negen boodschappen gaat doen in de stad, is het hartstikke vol met scholieren en mensen die naar hun werk gaan. Je moet dan elke keer stoppen voor het stoplicht en dat kost je erg veel brandstof."

Warming-up voor motor

En het is dat stoppen en weer rijden dat met name slecht is voor je portemonnee en je auto, legt Van der Drift uit. "De motor heeft een soort warming-up nodig, eigenlijk net als wij met sporten."

"Als de auto warm is gedraaid, presteert hij beter. Jij zou ook veel spierpijn krijgen als je meteen een heel stuk moet sprinten. Voor de auto is het fijner als je langer dan 20 minuten rijdt: een koude motor verbruikt namelijk twee keer meer brandstof dan een warme."

Zuinigheid als sport

Iedereen zou aan Het Nieuwe Rijden moeten, vindt Smits: "Je kunt het ook leuk maken door er een soort sport van te maken. Vrachtwagenchauffeurs doen dat bijvoorbeeld door hun verbruik te vergelijken met dat van een collega."

Zelf probeert hij dat op die manier ook te doen. "Ik houd het bij op mijn dashboard en het voelt dan goed als ik weer meer brandstof heb bespaard." Andere collega's doen hetzelfde: in hun groepswhatsapp sturen ze trots foto's van hun prestaties. "Zo wordt zuinig rijden leuk en blijft het betaalbaar."