De FNV zegt 60 miljard euro aan verloren koopkracht terug te willen halen bij werkgevers en politiek. Om de inflatie te compenseren wil de vakbond dat de lonen fors stijgen en moet het minimumloon omhoog. "Er is geld genoeg", zegt voorzitter Tuur Elzinga.

"We hebben het afgelopen jaar meer verdiend, zo'n 80 miljard. Wij eisen ons deel op", zegt Elzinga.

Inflatieschade

"Natuurlijk is 60 miljard een waanzinnig groot bedrag", geeft hij toe, "maar er blijft nog steeds geld over om te verdelen. Er is geld genoeg." Morgen houdt vakbond FNV een manifestatie in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar zal Elzinga een pleidooi houden om de inflatieschade in te halen.

Om de inflatie te compenseren, wil de vakbond de lonen laten stijgen met ruim 14 procent en het minimumloon verhogen naar 14 euro. Daarmee stijgt ook de AOW.

'Eis is absurd'

Maar of de harde eis van de FNV het antwoord is, betwijfelt financieel expert Martin Visser van de Telegraaf. "De vakbonden krijgen het nergens voor elkaar, maar stemmen nu wel in met lagere loonstijgingen. Er is wel degelijk ruimte voor een loonstijging, maar de eis van 14 procent is absurd."

"Werkgevers hebben ook last van de inflatie", vervolgt hij. "We zitten nu al op de rand van een recessie, en mensen worden nu dubbel en dwars gecompenseerd."

'Juist baat bij koopkracht'

Elzinga geeft toe dat een deel van de MKB het moeilijk zal hebben, 'maar heel veel ondernemers zullen er juist baat bij hebben als wij koopkracht behouden'.

"Als we het niet repareren, gaan we niet meer naar de bakker of minder naar de kapper."

'Minder is niet leefbaar'

Eén van de plekken waar het minimumuurloon van 14 euro als broodnodig worden gezien door het personeel is de detailhandel. Om die reden staakten medewerkers van de Bijenkorf vandaag - op Black Friday - op de Dam in Amsterdam. "Ik werk al 22 jaar in de Bijenkorf, maar mijn loon is al die jaren nauwelijks omhoog gegaan", vertelt Bonnie Rietveld, die nu 13,03 euro bruto per uur verdient.

,,Het gaat erom dat je jezelf in levensonderhoud kan voorzien met je salaris, en dat wordt steeds lastiger", vervolgt ze. "We krijgen nu even 3,5 procent, daarna 2,5 procent. Dat lijkt heel veel, maar als je kijkt naar de inflatie is het helemaal niets. Onze salarissen worden in verhouding steeds minder. Vorig jaar ging het nog wel, maar nu is het niet meer te doen."

Bron: EenVandaag Rietveld was vandaag zelf 'in de aanbieding' voor 13,03 euro

Alles duurder, behalve het loon

Ook Bas Ploeger, 4 jaar werkzaam bij de Bijenkorf, heeft moeite met rondkomen van zijn fulltime baan. "Huur, energiekosten, boodschappen, alles is duurder geworden behalve ons loon. En dat terwijl je jezelf krom loopt op werk."

Ook voor hem is de beloofde loonstijging veel te weinig. "Ik heb bijvoorbeeld mijn auto al verkocht vanwege brandstofkosten, en moet per maand kijken of ik het überhaupt wel kan betalen om mijn ouders te bezoeken. Het is een bijzondere werkplek, maar het wordt zo lastig om hier mijn toekomst op te bouwen."